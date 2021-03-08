Мешканка Ванкувера Фатеме Годсі впустила свій iPhone 11 у воду, катаючись на човнах в аквапарку на початку вересня 2020 року. Через пів року вона вже не сподівалася, що її телефон до неї повернеться, тому не повірила повідомленню про те, що його знайшли.

Подружжя Клейтон і Хезер Хелкенберги займаються дайвінгом. Вони ведуть канал на YouTube, де розповідають про речі, які знаходять на дні. Серед них близько сотні пар окулярів, 26 телефонів і дві камери GoPro. Коли пара чистила дно озера Харрісон біля аквапарку, вони й виявили втрачений iPhone Годсі.

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Що сталося зі знайденим iPhone

Зазвичай знайдені телефони поміщаються в контейнер з силікагелем, але цього разу смартфон включився і без того. Дайвери витягли SIM-карту і помістили її в інший телефон, щоб зв'язатися Годсі.

Власниця втраченого пристрою спочатку подумала, що її розігрують друзі, але незабаром переконалася у тому, що це правда і поїхала до міста Чіллівак за своїм iPhone 11. Прямо перед інцидентом Фатеме встигла зробити селфі, але втратила рівновагу і впустила телефон. Співробітники аквапарку тоді переконали її в тому, що знайти телефон вже неможливо.

Годсі була дуже засмучена через втрату смартфона, фотографій та іншої особистої інформації, яку не встигла зберегти в хмарі. Після повернення додому їй довелося купити новий телефон.

У смартфоні постраждали тільки мікрофон і динаміки, але все інше працювало справно. При цьому заряд батареї залишився на 96 відсотках.

Як знайшли смартфон: дивіться відео