Пандемія істотно ускладнила життя власникам iPhone. Як відомо, усі моделі, новіші за iPhone 8, для розблокування використовують лише функцію Face ID. Звичайно, у масці вона не працює.

Джерело: 9to5mac

Ситуацію змінять вже в оновленні iOS 14.5. Щоправда, новий метод розблокування буде доступним лише для користувачів, що мають Apple Watch. Нову послугу виявили у бета-версії цього апдейту.

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Нагадаємо, Apple почала виправляти ситуацію з Face ID у минулого року у версії 13.5. Тоді з'явився спрощений доступ до поля введення код-паролю на пристроях з Face ID. Він з'являється тоді, коли користувач був у масці.

Як працюватиме розблокування

Але в iOS 14.5 пароль вводити взагалі не потрібно буде. Але апдейт вимагає підключення до iPhone до смарт-годинника Apple Watch. В налаштуваннях в розділі «Face ID і код-пароль» з'явився пункт "Розблокувати за допомогою Apple Watch".

Аби розблокувати смартфон через Apple Watch, девайс має бути на зап'ясті користувача (потрібно активувати "Розпізнавання зап'ястя") в розблокованому вигляді.

Після цього годинник сповіщають про розблокування iPhone вібрацією і відразу виводять на екран велику кнопку "Заблокувати iPhone".