iPhone 6 вибухнув біля обличчя – постраждалий вимагає мільйони доларів компенсації

В мережі час від часу з'являються повідомлення про вибухи або самозаймання смартфонів різних виробників. Цього разу відзначилась компанія Apple та її iPhone 6. Через вибух власник смартфона Роберт Франклін отримав травми обличчя й очей.

Житель Техасу Роберт Франклін подав до суду на компанію Apple через вибух смартфона iPhone 6, який знаходився на зарядці. Позивач стверджує, що акумулятор був несправний, тому відчутно нагрівався в процесі заряджання.

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Деталі ситуації

Вибух стався 15 серпня 2019 року. Смартфон iPhone 6 був куплений у 2018 році.

Користувач смартфона у своїй позовній заяві описує, що в той день він слухав музику на iPhone 6. Раптово відтворення музики призупинилося. Франклін узяв телефон, щоб перевірити, в чому проблема. В цей момент і стався вибух.

Роберт Франклін отримав травми обличчя й очей. Від несподіванки він упав і вивихнув зап'ястя.

Джерело додає, що Франклін розраховує отримати понад 5 мільйонів доларів компенсації.

Невідомо, чи був куплений смартфон новим або уживаним. Цілком може виявитись, що пристроєм уже раніше користувались і проводили заміну деталей, зокрема, батареї.