Житель Техасу Роберт Франклін подав до суду на компанію Apple через вибух смартфона iPhone 6, який знаходився на зарядці. Позивач стверджує, що акумулятор був несправний, тому відчутно нагрівався в процесі заряджання.

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Деталі ситуації

Вибух стався 15 серпня 2019 року. Смартфон iPhone 6 був куплений у 2018 році.

Користувач смартфона у своїй позовній заяві описує, що в той день він слухав музику на iPhone 6. Раптово відтворення музики призупинилося. Франклін узяв телефон, щоб перевірити, в чому проблема. В цей момент і стався вибух.

Роберт Франклін отримав травми обличчя й очей. Від несподіванки він упав і вивихнув зап'ястя.

Джерело додає, що Франклін розраховує отримати понад 5 мільйонів доларів компенсації.

Невідомо, чи був куплений смартфон новим або уживаним. Цілком може виявитись, що пристроєм уже раніше користувались і проводили заміну деталей, зокрема, батареї.