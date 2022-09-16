Перекупники, скажені націнки та нікому непотрібна модель Plus: стартували продажі iPhone 14

Нові iPhone 14 вже в офіційному продажі. Магазини звітують про шалений попит, перекупники продають просто з валіз на вулиці, а модель Plus виявилось найменш затребуваною. Про це та інше – далі

Першими відкрились офіційні продажі в Китаї та Японії, однак не спали й всюдисущі перекупники. Вони продають новенькі смартфони iPhone 14 прямо на вулиці недалеко від магазинів, де всі запаси досить швидко розкуповують.

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iPhone 14: популярні та не дуже

iPhone 14 Plus виявився найменш популярною моделлю лінійки, хоча вона не стартувала в продажах разом з іншими. Її можна буде отримати тільки з 7 жовтня. Попередні продажі, які відкриті вже тиждень, показали не дуже хороші результати. Їх порівнюють з торішньою ситуацією довкола моделі mini, яка провалилася в продажах і більше не випускається.

Аналітик Мінґ-Чі Куо заявив, що попит на iPhone 14 Plus виявився навіть нижчим, ніж на 5,4-дюймовий iPhone 13 mini.

Судячи з усього, модель Plus Apple зможе доставити всі зразу в один день. Зате при оформленні замовлень на iPhone 14, 14 Pro та 14 Pro Max у різних країнах світу доведеться чекати від кількох днів до 4-5 тижнів.

iPhone 14 Pro Max є найбільш популярною моделлю, а попит на неї називають "скаженим". В основних китайських інтернет-магазинах вона разом із iPhone 14 Pro була розпродана за секунди, після чого черга швидко розтягнулася на кілька місяців. При оформленні замовлення офіційний сайт повідомляє, що чекати доведеться до листопада.

З огляду на це, з'явилась інформація, що Apple терміново збільшила обсяг замовлень на iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max ще на 20 мільйонів смартфонів. MyDrivers пише, що Samsung отримала від Apple додаткові 20 мільйонів замовлень на дисплеї для двох старших моделей.

Націнка

Найбільша націнка зараз спостерігається на iPhone 14 Pro Max з 1 терабайтом флешпам'яті. У спекулянтів вона досягає 600 доларів, а за базову версію зі 128 гігабайтами просять додаткових 200 доларів від рекомендованої ціни.

Шахрайство

Шум довкола нових айфонів не обійшов стороною й шахраїв. У тому ж Китаї вони зібрали замовлення від перекупників і просто зникли разом з грошима.

9 вересня продавець, який представився як Канг із Чженчжоу, розповів, що замовив 11 смартфонів серії iPhone 14 та 4 смартфони iPhone 13 на платформі під назвою Yiliangou, заплативши загалом 22 700 доларів.

Його здивувало, що тут ціна була на 250-300 доларів менша, ніж в інших магазинах. Однак позитивні відгуки друзів, які раніше теж тут купували, переконали його, що все в порядку.

Однак протягом останніх кількох днів Канг намагався безуспішно зв'язатися із продавцем, щоб дізнатися про терміни постачання смартфонів. На дзвінки відповідав робот, додзвонитися не зміг.

У результаті Канг та його знайомі, які також витратили тисячі доларів на закупівлю смартфонів за вигідними цінами, запанікували. Вони дізналися, що платформа пов'язана з компанією в Чунцині, і попросили місцевих знайомих перевірити адресу офісу, але виявили, що там порожньо.

Сайт не витримав

За день до старту продажів упав і офіційний сайт Apple в Китаї. Він показував помилки 403 Forbidden або Not Found. Коментарів від Apple не було, але ймовірно, причиною стала занадто велика кількість відвідувачів.

В інших регіонах також спостерігали помилки, іноді сайт відкривався, але контент не завантажував.