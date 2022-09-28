Важливі дрібниці: чим iPhone 14 Pro відрізняється від iPhone 13 Pro

Новий iPhone 14 Pro має майже такий самий дизайн, як і його попередник. Водночас є дві значні зміни: вищий екран з тонкішими рамками, та новий виріз у формі пігулки з динамічним острівцем. Ззовні відмінностей наче й небагато, але образ творять деталі і вони важливі. Ми вирішили розібратися, наскільки iPhone 14 Pro відрізняється від iPhone 13 Pro.

Якщо вам не хочеться носити в кишені гігантський телефон версії Max, а міняти звичайний iPhone 13 на iPhone 14 просто немає сенсу, то iPhone 14 Pro це саме те на що варто звернути увагу, навіть, якщо ви власник попередньої прошки. Рішення, чи переходити з однієї моделі на іншу залишається за вами, але 24 канал вирішив розібратися у чому справжня різниця між цими двома смартфонами, щоб ви могли зробити зважений вибір.

Не пропустіть Головна фішка iPhone 14 Pro вже доступна на андроїд смартфонах: як її встановити

Чим iPhone 14 Pro відрізняється від iPhone 13 Pro

Перелік основних відмінностей виглядає приблизно так:

Тонші рамки, вище співвідношення сторін екрана,

Новий виріз та функціональний Dynamic Island,

Функція Always-On display,

Швидший чіп A16 Bionic,

Основна камера з роздільною здатністю 48 Мп,

Супутниковий зв'язок для екстрених випадків.

Дизайн смартфона

iPhone 14 Pro виконаний у знайомому стилі попередніх двох поколінь: матова скляна задня панель, корпус з нержавіючої сталі, плоскі боковини.

З точки зору практичності, ви отримуєте однаковий захист від води та пилу IP68 як на 14 Pro, так і на 13 Pro, і обидва використовують роз'єм Lightning (хоча, за чутками, iPhone з USB-C може з'явитися в 2023 році).

Найбільш помітна зміна на передній панелі, де замість вирізу ви тепер отримуєте більш стриману систему Face ID у формі таблетки, відому як Dynamic Island. Він все ще займає досить багато місця, але менше, ніж виріз, плюс завдяки йому iPhone 14 Pro дуже легко впізнати в натовпі.



Порівняльні розміри iPhone 14 Pro та iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

З цікавих особливостей в дизайні є дві начебто незначні, але на практиці важливі зміни:

Змінилася і кривизна заокруглення дисплея, через що краї стали ще більш заокруглені.

На 3 мм опустили кнопку живлення.

І якщо перша зміна не така помітна, то друга є більш суттєвою і загалом впливає на зручність та досвід користування пристроєм.

Що стосується колірних варіантів, то новий iPhone 14 Pro має такі пропозиції:

Глибокий фіолетовий.

Золотий.

Срібний.

Космічний чорний.

Для порівняння, iPhone 13 Pro пропонувався в кольорах Alpine Green, Silver, Gold, Graphite і Sierra Blue.

Вміст коробки не зазнав змін: у комплекті буде кабель Lightning - USB-C, але зарядного пристрою всередині не буде.

Дисплей

Тепер трохи більше варто розказати про дисплей iPhone 14 Pro. Як і попередня модель, смартфон оснащений 6,1-дюймовим OLED-екраном і роздільна здатність в обох практично однакова, але змін значно більше.

Цікаві деталі:

Рамки по периметру стали справді меншими: 3,19 мм, проти 3,47 мм раніше.

Чубчик виступав відносно рамок на 5,60 мм, тепер же Dynamic Island має висоту 6,07 мм.

Довжина нового вирізу сильно менша: 20,69 мм, проти 26,79 мм.

Товщина 14 Pro разом з камерами становить 13,88 мм, при товщині самого смартфона в 7,85 мм.



Характеристики дисплея iPhone 14 та iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

Важлива відмінність серед іншого у тому, що iPhone 14 Pro отримав підтримку корисної функції Always-On, на яку всі довго чекали. У iPhone 13 Pro такої функції, на жаль, немає. Тепер вся важлива інформація буде завжди виводитися на екран навіть у заблокованому стані. Тож аби побачити годину і дату вам не потрібно більше розблоковувати пристрій, а якщо він лежить на столі екраном вгору, то навіть не доведеться брати його до рук.

А що стосується безпеки, то обидва телефони використовують Face ID. Попри новий виріз у формі таблетки на 14 Pro, датчики всередині ті ж самі, і Face ID буде працювати так само як і на 13 Pro.

Продуктивність та програмне забезпечення

iPhone 14 Pro отримав нове покоління кремнієвого процесора Apple – чіп A16 Bionic. Він є значним оновленням у порівнянні з Apple A15, але приріст продуктивності загалом не є дуже значним. Чіп побудований на 4-нм техпроцесі наступного покоління (проти 5-нм для старого A15), однак, схоже, що більшість переваг досягається шляхом оптимізації енергоефективності.

Хоча ми все ще отримуємо 6 ГБ оперативної пам'яті на борту, цього разу Apple використовує швидку LPDDR5 – ще одне оновлення у порівнянні з LPDDR4X, яка використовувалася в попередній моделі.



Результати тестів iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro / Фото 24 канал

Як iPhone 14 Pro, так і 13 Pro працюють на новітньому програмному забезпеченні iOS 16. Однак iPhone 14 Pro поставляється з двома новими функціями, які не отримає попередня модель:

Супутниковий зв'язок .

Він дозволяє підключатися до супутника у віддалених місцях, де немає стільникового сигналу. Для цього потрібен чіткий огляд неба, і вам доведеться направити iPhone в бік супутника, щоб зафіксувати сигнал, але це може бути життєво важливою функцією.

. Він дозволяє підключатися до супутника у віддалених місцях, де немає стільникового сигналу. Для цього потрібен чіткий огляд неба, і вам доведеться направити iPhone в бік супутника, щоб зафіксувати сигнал, але це може бути життєво важливою функцією. Виявлення аварій.

Завдяки покращеному акселерометру, новий iPhone тепер може визначити, чи потрапила людина в серйозну автомобільну аварію, і він автоматично зателефонує до служби порятунку 911. Знову ж таки, ця функція може врятувати життя.

Функцію вже протестували Українець навмисно знищив автомобіль, щоб перевірити роботу нової функції iPhone 14 Pro

Щодо оновлення програмного забезпечення, то компанія Apple традиційно підтримує свої телефони в актуальному стані протягом 5 або навіть 6 років, тому обидва ці пристрої є абсолютно перспективними.

Камера

Головною особливістю нової камери iPhone 14 Pro став 48-мегапіксельний датчик з високою роздільною здатністю для основної камери. Він прийшов на заміну старому 12-мегапіксельному, і через його більший розмір ця камера на задній панелі стала просто величезною фактично подвоївши товщину смартфона.

Відмінності камери iPhone 14 Pro від камери 13 Pro:

1X камера: 48 Мп на 14 Pro проти 12 Мп на 13 Pro.

0.5X камера: 12 Мп на обох.

3X камера: 12 Мп на обох.



Камера iPhone 14 стала трішки кращою / Скриншот 24 каналу

На практиці основна камера в обох моделях передає кольори приблизно однакова, хоча фото з нового iPhone 14 Pro виглядають дещо різкішими.

Приклади фото Як фотографує нова камера iPhone 14 Pro: в мережі з'явилось багато зображень

Ширша основна камера та покращена обробка в умовах низької освітленості допомагають 14 Pro захоплювати більше світла навіть в дуже темних умовах. Тут дійсно є невелика перевага над iPhone попереднього покоління.

Надширококутна камера.

Ця камера зазнала аналогічно невеликої трансформації. В умовах майже непроглядної темряви iPhone 14 Pro здатний зібрати більше світла за допомогою цього датчика.

Ця камера зазнала аналогічно невеликої трансформації. В умовах майже непроглядної темряви iPhone 14 Pro здатний зібрати більше світла за допомогою цього датчика. Фронтальна камера.

У селфі камері Apple змінила обробку кольору і тепер вони виглядають дещо більш реалістичними, хоча загалом різниця майже непомітна.

Найбільша різниця відчувається при недостатньому освітленні. У нічний час доби iPhone 14 Pro краще справляється із завданням захоплення чистого фото за допомогою фронтальної камери.

Автономність та зарядка акумулятора

iPhone 13 Pro приніс помітне поліпшення часу автономної роботи у порівнянні з попередніми моделями, і це досягалося в основному завдяки більшій фізичній ємності акумулятора.

Зараз ємність акумулятора iPhone 14 Pro зросла не на багато:

Ємність акумулятора iPhone 13 Pro: 3,095 мАг,

Ємність акумулятора iPhone 14 Pro: 3200 мАг (+3% більше).

Офіційні дані Apple про час автономної роботи підтверджують, що фактичний час роботи акумулятора залишається незмінним: 20 годин потокового відео та 75 годин відтворення аудіо на обох моделях.

Незалежні відеотести різних авторитетних видань підтверджують, що iPhone 14 Pro дещо перевершує 13 Pro, хоч і різниця в автономності незначна.

Що стосується швидкості зарядки, то тут змін теж немає. Офіційно 14 Pro підтримує зарядку потужністю 20 Вт (але фактично він може поповнювати заряд зі швидкістю 23 Вт), як і попередня модель, що означає, що на повну заряду за допомогою сумісного зарядного пристрою піде близько 2 годин.

І iPhone 14, і 13 серії підтримують MagSafe – технологію бездротової магнітної зарядки, яка забезпечує швидкість до 15 Вт.

Читайте на сайті Українські магазини розкрили ціни iPhone 14

Підсумок

Підсумовуючи все, iPhone 14 Pro має трохи швидший процесор, яскравіший екран, нову круту функцію Dynamic Island та вражаючу фотозйомку у форматі ProRAW 48 Мп.

Однак надмірна різкість на звичайних 12-Мп фотографіях може відштовхнути деяких користувачів (хоча цю "проблему" можуть вирішити в найближчих оновленнях).

Чи варто переходити з 13 Pro? Як ми писали вище – рішення за вами. Новий флагман має низку переваг, але назвати їх критичними не можна. А проте, список поліпшень перед вами, і хоч він не такий великий, як у попередніх моделях, когось він може переконати змінити смартфон. Наприклад, для багатьох користувачів критичним фактором для переходу стала поява нового Dynamic Island замість чубчика.