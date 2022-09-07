iPhone 14 Pro та Pro Max вже тут: все, що відомо про нові смартфони Apple

На осінній презентації Far Out Apple представила нові флагмани – iPhone 14 Pro та Pro Max. Смартфони отримали нові процесори, позбулися чубчика, але обросли новими можливостями.

24 канал уважно стежив за презентацією та зібрав усі важливі деталі про нові флагманські смартфони Apple, адже вони вийшли справді вражаючими.

Як пройшла презентація Apple Осіння презентація Apple: текстова трансляція події

Смартфони отримали сталевий корпус та захист від вологи. Чубчик замінили на виріз, який отримав назву динамічний острівець і це справді крута фішка.

Бувай чубчик, привіт острівець

Новий чорний виріз, який прийшов на заміну чубчик, здатен візуально перетворюватися на елемент інтерфейсу, з яким можна взаємодіяти. Таким чином це стає не просто витрачанням екрана, а інтерактивним елементом для взаємодії з додатками та інтерфейсом.



Острівець iPhone 14 Pro та Pro Max став інтерактивним елементом / Скриншот 24 каналу

Новий процесор

Також смартфон отримав новий чіп Bionic A16 з 17 трильйонами операцій в секунду. Це 6-ядерне рішення, яке зроблено із застосуванням 4-нм технології. Заявлено знижене на 20% споживання енергії. Є 16-ядерний чіп для нейромереж та 5-ядерний GPU.



iPhone 14 Pro/Pro Max отримали новий потужний процесор / Скриншот 24 каналу

Що з екраном?

Смартфони доступні в діагоналях 6,1 і 6,7 дюймів. Дисплей видає рекордні 2000 ніт яскравості в піку і працює із частотою від 1 Гц до 120 Гц. Як і обіцяли інсайдери – завезли режим Always On Display.



Обіцяють високу адаптивну яскравість / Скриншот 24 каналу

Камери смартфонів

Роздільна здатність основної камери зросла до 48 Мп – сенсор на 65% більшого розміру, ніж у 13 Pro. Нова камера отримала опцію 2x Telephoto. Кінематографічний режим тепер доступний у 4K при 30 кадрах на секунду та 4K при 24 кадрах на секунду.

Також є нова 12-мегапіксельна надширококутна камера з пікселями 1,4 мкм "забезпечує чіткіше зображення з більшою деталізацією". Є покращений телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та нова передня камера з апертурою f/1,9.



Основна камера iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу

Функція виклику екстреної служби через супутник

У моделях Pro є підтримка супутникового зв'язку для повідомлень в екстрених ситуаціях під назвою Emergency SOS.

Як це працює:

із супутника сигнал йде на землю;

смартфон передає через супутник на наземну станцію;

потім викликаються екстрені служби;

визначається спосіб звязку і встановлюється з'єднання.

Працюватиме Emergency SOS наразі лише у США і Канаді.



Топові фішки iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу

Ціна iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть доступні у чотирьох кольорах:

космічному чорному;

сріблястому;

золотому;

темно-фіолетовому.

iPhone 14 Pro – від 999 доларів;

iPhone 14 Pro Max – від 1099 доларів.

Продажі стартують з 16 вересня.



Ціни на всю лінійку iPhone 14 / Скриншот 24 каналу