24 канал уважно стежив за презентацією та зібрав усі важливі деталі про нові флагманські смартфони Apple, адже вони вийшли справді вражаючими.
Як пройшла презентація Apple Осіння презентація Apple: текстова трансляція події
Смартфони отримали сталевий корпус та захист від вологи. Чубчик замінили на виріз, який отримав назву динамічний острівець і це справді крута фішка.
Бувай чубчик, привіт острівець
Новий чорний виріз, який прийшов на заміну чубчик, здатен візуально перетворюватися на елемент інтерфейсу, з яким можна взаємодіяти. Таким чином це стає не просто витрачанням екрана, а інтерактивним елементом для взаємодії з додатками та інтерфейсом.
Острівець iPhone 14 Pro та Pro Max став інтерактивним елементом / Скриншот 24 каналу
Новий процесор
Також смартфон отримав новий чіп Bionic A16 з 17 трильйонами операцій в секунду. Це 6-ядерне рішення, яке зроблено із застосуванням 4-нм технології. Заявлено знижене на 20% споживання енергії. Є 16-ядерний чіп для нейромереж та 5-ядерний GPU.
iPhone 14 Pro/Pro Max отримали новий потужний процесор / Скриншот 24 каналу
Що з екраном?
Смартфони доступні в діагоналях 6,1 і 6,7 дюймів. Дисплей видає рекордні 2000 ніт яскравості в піку і працює із частотою від 1 Гц до 120 Гц. Як і обіцяли інсайдери – завезли режим Always On Display.
Обіцяють високу адаптивну яскравість / Скриншот 24 каналу
Камери смартфонів
Роздільна здатність основної камери зросла до 48 Мп – сенсор на 65% більшого розміру, ніж у 13 Pro. Нова камера отримала опцію 2x Telephoto. Кінематографічний режим тепер доступний у 4K при 30 кадрах на секунду та 4K при 24 кадрах на секунду.
Також є нова 12-мегапіксельна надширококутна камера з пікселями 1,4 мкм "забезпечує чіткіше зображення з більшою деталізацією". Є покращений телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та нова передня камера з апертурою f/1,9.
Основна камера iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу
Функція виклику екстреної служби через супутник
У моделях Pro є підтримка супутникового зв'язку для повідомлень в екстрених ситуаціях під назвою Emergency SOS.
Як це працює:
- із супутника сигнал йде на землю;
- смартфон передає через супутник на наземну станцію;
- потім викликаються екстрені служби;
- визначається спосіб звязку і встановлюється з'єднання.
Працюватиме Emergency SOS наразі лише у США і Канаді.
Топові фішки iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу
Ціна iPhone 14 Pro/Pro Max
iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть доступні у чотирьох кольорах:
- космічному чорному;
- сріблястому;
- золотому;
- темно-фіолетовому.
- iPhone 14 Pro – від 999 доларів;
- iPhone 14 Pro Max – від 1099 доларів.
Продажі стартують з 16 вересня.
Ціни на всю лінійку iPhone 14 / Скриншот 24 каналу