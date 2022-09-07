24 канал уважно стежив за презентацією та зібрав усі важливі деталі про нові флагманські смартфони Apple, адже вони вийшли справді вражаючими.

Як пройшла презентація Apple Осіння презентація Apple: текстова трансляція події

Смартфони отримали сталевий корпус та захист від вологи. Чубчик замінили на виріз, який отримав назву динамічний острівець і це справді крута фішка.

Бувай чубчик, привіт острівець

Новий чорний виріз, який прийшов на заміну чубчик, здатен візуально перетворюватися на елемент інтерфейсу, з яким можна взаємодіяти. Таким чином це стає не просто витрачанням екрана, а інтерактивним елементом для взаємодії з додатками та інтерфейсом.



Острівець iPhone 14 Pro та Pro Max став інтерактивним елементом / Скриншот 24 каналу

Новий процесор

Також смартфон отримав новий чіп Bionic A16 з 17 трильйонами операцій в секунду. Це 6-ядерне рішення, яке зроблено із застосуванням 4-нм технології. Заявлено знижене на 20% споживання енергії. Є 16-ядерний чіп для нейромереж та 5-ядерний GPU.



iPhone 14 Pro/Pro Max отримали новий потужний процесор / Скриншот 24 каналу

Що з екраном?

Смартфони доступні в діагоналях 6,1 і 6,7 дюймів. Дисплей видає рекордні 2000 ніт яскравості в піку і працює із частотою від 1 Гц до 120 Гц. Як і обіцяли інсайдери – завезли режим Always On Display.



Обіцяють високу адаптивну яскравість / Скриншот 24 каналу

Камери смартфонів

Роздільна здатність основної камери зросла до 48 Мп – сенсор на 65% більшого розміру, ніж у 13 Pro. Нова камера отримала опцію 2x Telephoto. Кінематографічний режим тепер доступний у 4K при 30 кадрах на секунду та 4K при 24 кадрах на секунду.

Також є нова 12-мегапіксельна надширококутна камера з пікселями 1,4 мкм "забезпечує чіткіше зображення з більшою деталізацією". Є покращений телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом та нова передня камера з апертурою f/1,9.



Основна камера iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу

Функція виклику екстреної служби через супутник

У моделях Pro є підтримка супутникового зв'язку для повідомлень в екстрених ситуаціях під назвою Emergency SOS.

Як це працює:

із супутника сигнал йде на землю;

смартфон передає через супутник на наземну станцію;

потім викликаються екстрені служби;

визначається спосіб звязку і встановлюється з'єднання.

Працюватиме Emergency SOS наразі лише у США і Канаді.



Топові фішки iPhone 14 Pro/Pro Max / Скриншот 24 каналу

Ціна iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max будуть доступні у чотирьох кольорах:

космічному чорному;

сріблястому;

золотому;

темно-фіолетовому.

iPhone 14 Pro – від 999 доларів;

iPhone 14 Pro Max – від 1099 доларів.

Продажі стартують з 16 вересня.



Ціни на всю лінійку iPhone 14 / Скриншот 24 каналу