Опублікував зображення у своїх соціальних мережах блогер та дизайнер Вакар Хан. На його рахунку також багато інших точних рендерів, зокрема Motorola RAZR 2019, а також нових Xiaomi Mix 4 і Huawei P50.

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Як виглядатиме iPhone 14 Pro

Перш за все варто сказати, що деякі користувачі очікували відмови від набридлого вирізу вже від iPhone 13. Проте ще до його виходу в мережі з'явилися чутки, що такі зміни чекають хіба на наступні моделі – iPhone 14. Так і сталось: у 2021 році вся лінійка вийшла з "чубчиками".

Нові ж рендери показують iPhone 14 Pro в оновленому дизайні: зі зменшеними симетричними рамками та відсутнім вирізом, на місці котрого тепер залишився лише невеликий отвір для фронтальної камери. Розмовний динамік розташувався у верхній рамці.

До речі, раніше ми писали про те, iPhone 14 дійсно позбавиться вирізу на екрані, але не в усіх моделях. Оновлений дизайн екрану отримають тільки старші моделі, Pro та Pro Max. Вони будуть оснащені невеликим отвором для фронтальної камери, як це сьогодні реалізовано у більшості Android-пристроїв.



Передня панель iPhone 14 Pro / Фото Waqar Khan

Не можна оминути й новий дизайн основного блоку камер.

Він, як і раніше, матиме три датчики, але тепер не буде випирати з корпусу – його товщина стане однаковою з усім смартфоном.



Задня панель iPhone 14 Pro / Фото Waqar Khan

Складно сказати, наскільки це відповідає дійсності, однак всі відомі на сьогодні зливи інформації й усі доступні рендери говорять однакове.

В мережі також припускають, що для того, що реалізувати таке рішення в дизайні, компанії доведеться збільшити товщину всього пристрою.

Рендери iPhone 14 Pro / Фото Waqar Khan

Нагадаємо, спочатку мережею поширилась інформація, що iPhone 14 отримає Apple A15 Bionic. Ця платформа дебютувала в iPhone 13 і начебто повинна була залишитись без змін у наступному поколінні. Але потім з'явилися відомості, що смартфон отримає нову платформу Apple A16 Bionic, але виготовлятися та буде з використанням того ж самого технологічного процесу, що й попередня версія чипа. Таким чином Apple вперше в історії буде використовувати один і той же техпроцес три роки поспіль.