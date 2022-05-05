Робота зі складання нових iPhone є свого роду сезонною для Китаю та Foxconn зокрема. Щороку в період перед виходом кожної наступної моделі завод наймає додаткову кількість працівників, оголошує бонуси та доплати, щоб встигнути виконати замовлення. Зупинка цього процесу може призвести до затримок у відвантаженнях готової продукції, як це було два роки тому, коли iPhone 12 відклали на місяць.

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Карантин проти айфонів

Повідомляється, що місцева влада ввела семиденний карантин у рамках заходів боротьби з Covid-19 – з середи до наступного вівторка.

У місті зареєстрували чотири нових випадки ковіду і 10 нових безсимптомних носіїв. Це небагато, але влада країни дотримується так званої політики нульової терпимості, яка передбачає жорсткі заходи навіть при виявленні одного хворого.

Протягом цього періоду працівники державних організацій та компаній у головних районах міста працюватимуть з дому, шкільні уроки проводитимуть в режимі онлайн, а людям дозволять виїжджати та в’їжджати з Чженчжоу лише за потреби.

Що цікаво, Foxconn оголосив про найм з випередженням графіку буквально за день до того, як повідомив про зупинку набору персоналу.

Зараз компанія призупинила найм робітників для складальної лінії до подальшого повідомлення.

Виробництво не постраждало завдяки "замкнутій" системі підприємства в Чженчжоу, яка обмежує робітників фабриками та гуртожитками.

На підприємстві Foxconn у Чженчжоу виробляється 80 відсотків iPhone у світі, і якщо карантин буде продовжений, це може вплинути на графік виробництва iPhone 14. Apple вже попередила, що карантин у Китаї може вплинути на її ланцюжок поставок. Однак враховуючи, що ситуація з Covid не така погана, як у 2020 році, аналітики вважають, що цього разу затримки може й не бути. Поки що однозначно сказати складно.

Нагадаємо, новий iPhone 14 очікується восени. Нове покоління позбавиться свого знаменитого вирізу у верхній частині екрану принаймні у версії Pro, а лінійка, як кажуть інсайдери, втратить версію mini.