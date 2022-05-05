Робота зі складання нових iPhone є свого роду сезонною для Китаю та Foxconn зокрема. Щороку в період перед виходом кожної наступної моделі завод наймає додаткову кількість працівників, оголошує бонуси та доплати, щоб встигнути виконати замовлення. Зупинка цього процесу може призвести до затримок у відвантаженнях готової продукції, як це було два роки тому, коли iPhone 12 відклали на місяць.
Цікаво Інформатор з китайської фабрики Foxconn, якого викрили й віддали під суд, заявив про тортури
Карантин проти айфонів
- Повідомляється, що місцева влада ввела семиденний карантин у рамках заходів боротьби з Covid-19 – з середи до наступного вівторка.
- У місті зареєстрували чотири нових випадки ковіду і 10 нових безсимптомних носіїв. Це небагато, але влада країни дотримується так званої політики нульової терпимості, яка передбачає жорсткі заходи навіть при виявленні одного хворого.
- Протягом цього періоду працівники державних організацій та компаній у головних районах міста працюватимуть з дому, шкільні уроки проводитимуть в режимі онлайн, а людям дозволять виїжджати та в’їжджати з Чженчжоу лише за потреби.
- Що цікаво, Foxconn оголосив про найм з випередженням графіку буквально за день до того, як повідомив про зупинку набору персоналу.
- Зараз компанія призупинила найм робітників для складальної лінії до подальшого повідомлення.
- Виробництво не постраждало завдяки "замкнутій" системі підприємства в Чженчжоу, яка обмежує робітників фабриками та гуртожитками.
На підприємстві Foxconn у Чженчжоу виробляється 80 відсотків iPhone у світі, і якщо карантин буде продовжений, це може вплинути на графік виробництва iPhone 14. Apple вже попередила, що карантин у Китаї може вплинути на її ланцюжок поставок. Однак враховуючи, що ситуація з Covid не така погана, як у 2020 році, аналітики вважають, що цього разу затримки може й не бути. Поки що однозначно сказати складно.