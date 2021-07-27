Інсайдери злили одну з головних особливостей iPhone 14

Про iPhone 13 вже відомо все, ще задовго до його виходу. Тому журналісти та інсайдери активно переключаються на модель 2022 року – iPhone 14. Цього разу з'явилася інформація про його імовірний корпус.

За даними інсайдерів, у 2022 році Apple випустить смартфони з титановими корпусами. Ексклюзивним виробником цих корпусів стане компанія Foxconn, що займається складанням iPhone та інших пристроїв Apple.

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Титан – плюси та мінуси

Apple вже використовує титан при виробництві деяких продуктів, наприклад, годинників Apple Watch і банківських карт Apple Card. Проте досі не застосовувала матеріал у своїх смартфонах.

Він набагато міцніший і легший, ніж алюміній або сталь. Але при цьому коштує дорожче , хоч і не настільки, щоб це відчутно позначилося на роздрібній вартості смартфонів.

, хоч і не настільки, щоб це відчутно позначилося на роздрібній вартості смартфонів. Не виключено, що титанові корпуси будуть тільки у топових моделей iPhone 14. Це повинно спонукати до купівлі саме цих версій і, як наслідок, привести до збільшення їх продажів. Використання цього матеріалу буде сприйматися як перевага над дешевшими моделями.

Також відомо, що Apple запатентувала технологію тонкого оксидного покриття, яке дозволяє уникнути слідів від пальців на корпусі. Ймовірно, це покриття буде використовуватися на титанових корпусах в лінійці iPhone 14.

А що з iPhone 13

Нагадаємо, iPhone 13 вийдуть вже цього року. За даними інсайдерів, компанія Apple замовила у TSMC виробництво 100 мільйонів процесорів A15 Bionic. Цей чіп буде використовуватися в цьогорічній лінійці та в оновлених моделях iPad і iPad Pro.

A15 Bionic зібраний по 5-нанометровому техпроцесу (як і A14 Bionic), але енергоефективність нового процесора, за очікуваннями аналітиків, буде на 15-20 відсотків вище, ніж у торішнього. І це незважаючи на те, що в 13-й версії будуть використовуватися екрани ProMotion з частотою оновлення 120 Гц. Час автономної роботи пристроїв має збільшитися ще й за рахунок установки акумуляторів більш високої ємності.

Топові моделі вперше для смартфонів Apple можуть отримати підтримку Always-on-Display, завдяки чому на їх екранах може постійно відображатися час, дата та інша інформація майже без зниження автономності.

Цікаво те, що лінійка iPhone 12 була випущена набагато меншим тиражем – приблизно 75 мільйонів штук. Це дозволяє припустити, що Apple покладає величезні надії на iPhone 13. Продажі iPad зазвичай відносно невеликі, оскільки планшети не користуються сильним попитом, тобто майже всі процесори підуть на виробництво iPhone. Оскільки Apple замовила аж 100 мільйонів процесорів, у компанії напевно є впевненість, що приблизно така кількість нових смартфонів і планшетів буде продана.