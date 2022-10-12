У парку розваг "Кінгз-Айленд" в окрузі Уорен, США, жінка з сім'єю відвідала американські гірки довжиною 33 метри. Коли вона зійшла з атракціону, то перевірила свій iPhone 14 Pro і виявила, що він самостійно здійснив екстрений виклик до служби порятунку 911.

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Запис дзвінка показує, що iPhone повторює автоматичне повідомлення сім разів після того, як оператор підняв трубку. Очевидно, що з власником було все гаразд, але оператор 911 та служби швидкого реагування цього не знали.

Виявилося, що ця проблема має доволі масовий характер. Лише округ Уоррен отримав шість помилкових тривожних дзвінків від хибних виявлень "аварій" новими iPhone 14 з моменту їх виходу на ринок минулого місяця. Цікаво, що всі вони надходили від людей на атракціонах на острові Кінгз-Айленд.

Як працює виявлення аварій на iPhone 14

Нещодавно випущена функція безпеки Apple виявляє автомобільні аварії, використовуючи дані з акселерометра телефону і датчиків GPS. Але оскільки американські гірки побудовані таким чином, щоб ви проходили через зони розгонів на високій швидкості і раптове уповільнення, не дивно, що iPhone сприймає це як аварію.

При виявленні аварії iPhone спочатку показує десятисекундне попередження, ініціює десятисекундний зворотний відлік з пронизливим звуковим сигналом, і, якщо його не зупинити, дзвонить до служби 911 і повторює ваше останнє відоме місцезнаходження.

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Корисна функція

Помилкові виявлення аварій новими смартфонами відбувалася вже не раз, однак функція справді працює, коли ви опиняєтеся у небезпеці і вона може врятувати вам життя. Можливо Apple дещо допрацює її у майбутньому і смартфон зможе розуміти, що власник перебуває на американських гірках (наприклад шляхом зміни висоти).