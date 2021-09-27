iPhone 14 може отримати абсолютно новий дизайн

Інсайдер Марк Гурман у приватній розсилці Bloomberg Power On опублікував нові подробиці, пов'язані з наступним поколінням смартфонів компанії Apple. За його словами, лінійка iPhone 14 включатиме моделі як початкового, так і професійного рівня, а їх дизайн сильно відрізнятиметься від того, що ми бачимо зараз.

Оновлений дизайн iPhone

Нові "яблучні" смартфони повинні отримати повний редизайн. Досі Apple не сильно заморочувалася над дизайном своїх смартфонів лише дещо оновлюючи його, через що усі пристрої за останні кілька років виглядають дуже подібно.

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Гурман пояснює оновлення дизайну тим, що в iPhone 13 у 2021 році були лише незначні зміни. Це свідчить про те, що в Apple займаються більшими оновленнями, на які потрібно витрачати набагато більше часу.

Що нас чекає у новому iPhone 14

З чуток, Apple збирається відмовитися від iPhone mini й зосередитися на новому iPhone 14 Max, тому в лінійці будуть представлені звичайний iPhone, модель Max і дві версії Pro.

Мінг-Чі Куо раніше повідомляв, що Apple відклала випуск iPhone з Touch ID під дисплеєм до другої половини 2023 року.

Ще один інсайдер нещодавно зазначив, що першого гнучкого смартфона від Apple варто очікувати не швидше, як у 2024 році.