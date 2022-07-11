Крім того, нещодавно з'явилася нова інформація про ціну серії iPhone 14. Ден Айвз, керуючий директор Wedbush Securities, прогнозує, що Apple підвищить ціну на 100 доларів, а це означає, що серія iPhone 14 може виявитися найдорожчою.

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Якщо Apple випустить версію з 2 ТБ флеш-пам'яті, ціна iPhone 14 Pro Max може перевищити 2000 доларів, що набагато вище ніж 1600 доларів, за які пропонується iPhone 13 Pro Max з 1 ТБ флеш-пам'яті.

Таким чином, молодша модель серії – базовий iPhone 14 – коштуватиме від 900 доларів. За iPhone 14 Max (або iPhone 14 Plus) доведеться віддати вже 1000 доларів, за базові версії iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max попросять 1100 та 1200 доларів.

Apple не єдина компанія, яка змушена піднімати ціни на свої вироби через дефіцит напівпровідників. Повідомляється, що з тих самих причин у травні Samsung підняла ціни на власні чіпи на 20%.

Якими будуть iPhone 14

З осені 2022 до першої половини 2023 аналітики очікують на справжню лавина оновлень пристроїв Apple. iPhone 14 також отримає деякі зміни. Якщо найбільш прокачаною новинкою в серії може стати версія iPhone 14 Pro Max на 2 ТБ, то звичні чотирнадцятки також оновляться.

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Вони стануть менш продуктивними і, ймовірно, будуть оснащуватися чіпсетом A15, що застосовується в iPhone 13. При цьому модель міні замінять на варіант з 6,7-дюймовим дисплеєм.

Усі моделі поки використовуватимуть порт Lightning, але перехід на USB Type-C, ймовірно, відбудеться вже в 2023 році.