iPhone 14 дійсно позбавиться вирізу на екрані, але не в усіх моделях

Чутки про те, що iPhone 14 нарешті вийде без вирізу на екрані, з'явился ще до виходу 13 версії. Жодних підтверджень тому не було. Однак тепер є і перші докази, і більше подробиць: не всі моделі втратять "чубчик".

За даними китайського видання Mydrivers всього дві моделі iPhone 14 вийдуть з новим дизайном екрану. Джерело інформації не називають, але воно, звісно ж, знаходиться всередині компанії.

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Які iPhone 14 не матимуть вирізу

Цими моделями стануть iPhone 14 Pro і iPhone 14 ProMax , які будуть оснащені невеликим отвором для фронтальної камери, як показано на перших рендерах цих пристроїв.

, які будуть оснащені невеликим отвором для фронтальної камери, як показано на перших рендерах цих пристроїв. Звичайна ж версія iPhone 14 з екраном у 6,1 дюйма та нова прогнозована модель iPhone 14 Max з діагоналлю 6,5–6,7, яка прийде на заміну версії Mini, збережуть дизайн з вирізом.

Ймовірно, у цих моделях зберегли виріз, щоб показати відмінності між смартфонами, і щоб у 2023 році було що "покращувати" з вигуками "incredible".



Передня панель iPhone 14 Pro і iPhone 14 ProMax / Рендер Mydrivers

Інформацію фактично підтвердив постачальник Largan, у якого Apple закупляє оптичні лінзи. Лінь Енпінг, генеральний директор компанії, сказав кілька днів тому, що "в оптичних технологіях стався новий прорив". Largan начебто знайшла нове рішення проблем, які переслідували оптичну промисловість протягом багатьох років і подолали фізичну межу.

За даними Mydrivers, компанія Largan технічно вирішила проблему видалення чубчика і має плани на масове виробництво. Компанія вже отримала від Apple план дизайну iPhone 14.