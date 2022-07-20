У Apple проблеми: масове виробництво iPhone 14 ще не почалося, а складових вже бракує

Apple почне масове виробництво нової серії iPhone 14 вже наступного місяця, проте компанія зіткнулася з проблемами через брак деяких складових. Наразі триває тестове виробництво невеликими партіями, що буде далі – невідомо.

Чого бракує для виробництва нових iPhone 14

Зараз найбільшим головним болем для Apple є оперативна пам'ять, тому що у Samsung проблеми з масовим виробництвом, що ускладнює постачання. Експерти підтверджують, що деякі постачальники екранів та пам'яті для iPhone 14 останнім часом мали проблеми з поставками.

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Щодо оперативної пам'яті LPDDR5, Samsung є практично єдиним постачальником у третьому кварталі цього року. Компанії доведеться самій намагатися задовольнити величезний попит на iPhone 14 Pro. Micron і SK Hynix можуть розпочати поставки вже в четвертому кварталі, термін сертифікації модулів пам'яті Micron почався пізніше, а у Hynix виникли проблеми з якістю.

З екранами теж біда

Що стосується екранів, Samsung і BOE можуть заповнити початковий дефіцит пропозиції, викликаний проблемами з панелями LG Display, які мають бути вирішені найближчим часом.

Джерела в ланцюжку поставок також підтвердили, що Apple не тільки не скоротила обсяг замовлень на iPhone 14, а й продовжує додавати замовлення на серію iPhone 13, яка має величезний попит.

Разом з тим видання BGR зазначає, що проблеми зі складовими не мають позначитися на релізній даті iPhone 14 і смартфон вийде в заплановані терміни. Принаймні про це стверджують інсайдери.

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Коли покажуть нові iPhone 14

Що стосується фактичного запуску iPhone 14, то 13 вересня виглядає найімовірнішою датою для Apple. Цей день припадає на вівторок, коли Apple зазвичай анонсує свої новинки.