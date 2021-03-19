Про майбутню новинку від Apple відомо вже багато чого. Тож на основі цих даних, китайські джерела опублікували якісне зображення наступного покоління iPhone.

До речі, інсайдери так і не визначились як компанія назве майбутню новинку: iPhone 13 або iPhone 12s.

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Що відомо про майбутній iPhone 13

Дуже багато інсайдерів підтвердили, що Apple не відмовиться від знаменитого вирізу у верхній частині екрану. Щоправда, ця моноброва буде дещо меншою. За чутками, що ефективна площа екрану стане ще більше, бо виробник й надалі зменшуватиме ширину рамок.

За чутками, що iPhone 13 буде використовувати новітню технологію D-ToF (Direct ToF), яка дасть змогу замінити існуючі компоненти системи Face ID і зменшити розмір простору, необхідного для системи розпізнавання.

Рендерне зображення iPhone 13 / Фото Mydrivers

Крім того, смартфон отримає акумулятор збільшеної ємності, роз'єм Lightning, лазерний далекомір (у всіх моделях лінійки). Екран LTPO виробництва Samsung буде підтримувати частоту оновлення зображення до 120 Гц.

Смартфон має бути побудований на базі однокристальної системи Apple A15, він отримає покращену ширококутну камеру з діафрагмою f/1,8 і до терабайта флеш-пам'яті.