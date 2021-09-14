Новинки мають схожий з попереднім поколінням смартфонів дизайн, але значно кращі характеристики. Смартфон отримав процесор Apple A15 Bionic. Такий же встановлено в iPhone 13 та iPhone 13 mini.
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Характеристики iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max
- Продуктивність графічного процесора виросла на 50 у порівнянні з попереднім поколінням. Apple заявляє, що це найпотужніший смартфон у світі.
- Фішка смартфонів – їх екрани. Вони отримали OLED-дисплеї ProMotion з яскравістю 1000 ніт і максимальною частотою оновлення 120 Гц.
- Завдяки технології Trumotion частота оновлення регулюється автоматично від 10 до 120 Гц в залежності від типу контенту.
- Технології Always on Display не буде, ймовірно, з метою економії енергії.
- iPhone 13 Pro отримав екран діагоналлю 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro Max – 6,7 дюйми.
- Продаватися смартфони будуть у чотирьох кольорах: графітовий, золотий, срібний та новий блакитний.
iPhone 13 Pro Max у різних кольорах / Скриншот презентації Apple
- Новий дизайн отримала верхня частина смартфонів. Мова про так званий "чубчик", який так критикують деякі користувачі. Він став на 20 відсотків меншим.
- Обидва смартфони стали трохи товщими у порівнянні з попереднім поколінням, оскільки отримали збільшені ємності акумуляторів – 3095 mAh у Pro і 4352 mAh у Pro Max.
- iPhone 13 Pro, за заявою компанії, забезпечить на 1,5 години більше часу автономної роботи, ніж iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max – на 2,5 години довше, ніж iPhone 12 Pro Max.
- Смартфона оснащені двома динаміками, включаючи нижній і вбудований в розмовний динамік.
- Роз'єму 3,5 міліметра, як і очікувалось, немає.
- У комплекті не покладуть зарядний пристрій. Проте буде кабель.
- Всі нові iPhone підтримують бездротову зарядку MagSafe потужністю до 15 Вт.
iPhone 13 Pro Max / Скриншот презентації Apple
Камери iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max
- Блок потрійної камери прикритий сапфіровим склом.
- Кількість мегапікселів у камерах не назвали, зробивши акцент на просунутому програмному забезпеченні.
- Модуль основного блоку камер став більшим, а самі камери отримали нові професійні функції, у тому числі й нові функції макрозйомки.
- У новинках реалізовано "найбільше удосконалення камери за всю історію". Вони отримали телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Надширококутна камера працює на 92 відсотки ефективніше при слабкому освітленні, діафрагма становить F/1,8, є автофокус і 6-елементний об'єктив.
- Ширококутна камера отримала діафрагму F/1,5. Вона знімає у 2,2 рази краще при слабкому освітленні.
Приклад фото на iPhone 13 Pro / Скриншот презентації Apple
- Для всіх трьох об'єктивів доступний нічний режим.
- В iPhone 13 Pro з'явився кінематографічний режим для відео з розмиванням фону. Це схоже на портретний режим, але для відео.
- Інші функції включають відстеження фокусу і можливість регулювання фокусу після запису. Є макрозйомка уповільненого відео на надширококутну камеру.
- Відео ProRes з'явиться на iPhone 13 Pro пізніше цього року.
Ціна та дата старту продажу iPhone 13 Pro та Pro Max
- Ціна на iPhone 13 Pro стартує від 999 доларів.
- На iPhone 13 Pro Max – від 1099 доларів.
Доступні варіанти пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 терабайт.
Попередні замовлення стартують уже в цю п'ятницю – 17 вересня. Продажі почнуться з 24 вересня.
Повні характеристики iPhone 13 Pro / Скриншот презентації Apple