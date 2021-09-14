Новинки мають схожий з попереднім поколінням смартфонів дизайн, але значно кращі характеристики. Смартфон отримав процесор Apple A15 Bionic. Такий же встановлено в iPhone 13 та iPhone 13 mini.

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Характеристики iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Продуктивність графічного процесора виросла на 50 у порівнянні з попереднім поколінням. Apple заявляє, що це найпотужніший смартфон у світі.

Фішка смартфонів – їх екрани. Вони отримали OLED-дисплеї ProMotion з яскравістю 1000 ніт і максимальною частотою оновлення 120 Гц.

Завдяки технології Trumotion частота оновлення регулюється автоматично від 10 до 120 Гц в залежності від типу контенту.

Технології Always on Display не буде, ймовірно, з метою економії енергії.

iPhone 13 Pro отримав екран діагоналлю 6,1 дюйма. iPhone 13 Pro Max – 6,7 дюйми.

Продаватися смартфони будуть у чотирьох кольорах: графітовий, золотий, срібний та новий блакитний.



iPhone 13 Pro Max у різних кольорах / Скриншот презентації Apple

Новий дизайн отримала верхня частина смартфонів. Мова про так званий "чубчик", який так критикують деякі користувачі. Він став на 20 відсотків меншим.

Обидва смартфони стали трохи товщими у порівнянні з попереднім поколінням, оскільки отримали збільшені ємності акумуляторів – 3095 mAh у Pro і 4352 mAh у Pro Max.

iPhone 13 Pro, за заявою компанії, забезпечить на 1,5 години більше часу автономної роботи, ніж iPhone 12 Pro, а iPhone 13 Pro Max – на 2,5 години довше, ніж iPhone 12 Pro Max.

Смартфона оснащені двома динаміками, включаючи нижній і вбудований в розмовний динамік.

Роз'єму 3,5 міліметра, як і очікувалось, немає.

У комплекті не покладуть зарядний пристрій. Проте буде кабель.

Всі нові iPhone підтримують бездротову зарядку MagSafe потужністю до 15 Вт.



iPhone 13 Pro Max / Скриншот презентації Apple

Камери iPhone 13 Pro та iPhone 13 Pro Max

Блок потрійної камери прикритий сапфіровим склом.

Кількість мегапікселів у камерах не назвали, зробивши акцент на просунутому програмному забезпеченні.

Модуль основного блоку камер став більшим, а самі камери отримали нові професійні функції, у тому числі й нові функції макрозйомки.

У новинках реалізовано "найбільше удосконалення камери за всю історію". Вони отримали телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Надширококутна камера працює на 92 відсотки ефективніше при слабкому освітленні, діафрагма становить F/1,8, є автофокус і 6-елементний об'єктив.

Вони отримали телеоб'єктив з 3-кратним оптичним зумом. Надширококутна камера працює на 92 відсотки ефективніше при слабкому освітленні, діафрагма становить F/1,8, є автофокус і 6-елементний об'єктив. Ширококутна камера отримала діафрагму F/1,5. Вона знімає у 2,2 рази краще при слабкому освітленні.



Приклад фото на iPhone 13 Pro / Скриншот презентації Apple

Для всіх трьох об'єктивів доступний нічний режим.

В iPhone 13 Pro з'явився кінематографічний режим для відео з розмиванням фону. Це схоже на портретний режим, але для відео.

Інші функції включають відстеження фокусу і можливість регулювання фокусу після запису. Є макрозйомка уповільненого відео на надширококутну камеру.

Відео ProRes з'явиться на iPhone 13 Pro пізніше цього року.

Ціна та дата старту продажу iPhone 13 Pro та Pro Max

Ціна на iPhone 13 Pro стартує від 999 доларів.

На iPhone 13 Pro Max – від 1099 доларів.

Доступні варіанти пам'яті: 128 ГБ, 256 ГБ, 512 ГБ і 1 терабайт.

Попередні замовлення стартують уже в цю п'ятницю – 17 вересня. Продажі почнуться з 24 вересня.



Повні характеристики iPhone 13 Pro / Скриншот презентації Apple