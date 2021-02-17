Хоч ані точної назви, ані дати анонсу нового смартфона Apple інформації поки немає, але деталей про майбутню новинку все більше. На основі цих даних створили реалістичні зображення смартфона.

Графічний дизайнер Technizo Concept створив серію реалістичних зображень, а також відеоролик з демонстрацією майбутнього смартфона iPhone 13 Pro.

Найімовірніше, новинку презентують у вересні 2021 року. Однак чи буде він мати назву iPhone 13 невідомо. Є також чутки, що новинка дебютує під назвою iPhone 12s.

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Що відомо про iPhone 13 Pro

Новинка отримає покращений екран AMOLED з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 Гц. Також, згідно з витоками, виробник нарешті додасть дактилоскопічний датчик під поверхню екрану.

Так може виглядати iPhone 13 Pro: дивіться відео

iPhone 13 Pro успадкує дизайн iPhone 12 в цілому. Він отримає плоску рамку по периметру корпусу, а також квадратний блок основної камери. Весь цей блок камери буде покритий загальним захисним склом. Це дасть змогу:

по-перше, відразу ж зробити новий iPhone впізнаваним на тлі попередників,

по-друге, очищати всі камери буквально одним рухом, без необхідності протирати кожен модуль персонально.

Також ЗМІ кажуть, що Apple представить принаймні одну модель з дуже важливою зміною в дизайні і конструкції. В iPhone 13 Pro компанія Apple повністю відмовиться від роз'єму Lightning і провідний зарядки на користь MagSafe. Це допоможе зробити пристрій ще більш захищеним від впливу пилу і вологи.