Невідомо, чи це справжні смартфони, чи їхні точні макети. Такі зазвичай отримують виробники чохлів та інших аксесуарів.

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Що показали нові фото

Всього фотографій три. На двох із них добре видно, що на нижній грані пристроїв немає входу для дротів Ligthning, через які зазвичай заряджають смартфони та під'єднують їх до комп'ютерів. Замість нього є два невеликі магнітні контакти.

Це означає, що принаймні ця модель переходить на використання магнітної зарядки MagSafe. Раніше очікувалося, що це відбудеться в наступному році, тобто уже в iPhone 14.

Зображення також демонструють фіолетовий на сірий кольори майбутніх iPhone 13 Pro. З інших витоків інформації відомо, що нова лінійка смартфонів компанії Apple отримає зменшений виріз екрану, в якому розташують фронтальну камеру та інші датчики, необхідні для роботи системи Face ID.

Презентація лінійки iPhone 13 Pro відбудеться у вересні цього року.

Apple вже повідомила, що ця модель зіткнеться з дефіцитом.