Нагадаємо, що 12 покоління iPhone теж стало унікальним для виробника, бо отримало підтримку мереж 5G. Наразі максимальний обсяг в смартфонах Apple становить 6 ГБ пам'яті.

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Що відомо про лінійку iPhone 13

Інсайдери кажуть, що Apple не відмовиться від знаменитого вирізу, але він має бути дещо меншим. За чутками, що ефективна площа екрану стане ще більшою, бо виробник й надалі зменшуватиме ширину рамок.

Крім того, iPhone 13 буде використовувати новітню технологію D-ToF (Direct ToF), яка дасть змогу замінити існуючі компоненти системи Face ID і зменшити розмір простору, необхідного для системи розпізнавання.

Чутки кажуть, що смартфон отримає акумулятор збільшеної ємності, роз'єм Lightning, лазерний далекомір (у всіх моделях лінійки). Екран LTPO виробництва Samsung буде підтримувати частоту оновлення зображення до 120 Гц.

Презентація лінійки Apple iPhone 13 має відбутись у вересні цього року.