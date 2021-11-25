iPhone 13 Pro модифікували на честь Ілона Маска: він частково зроблений з Tesla Model 3
25 листопада 2021 , 23:20Читать новость на русском
Джерело:Letsgodigital
Компанія Caviar, відома випуском ексклюзивних смартфонів з рідкісними та ексклюзивними матеріалами, показала особливий iPhone 13 Pro з модифікованим дизайном на честь Ілона Маска. Разом з ним представили бюст засновника Tesla.
Модель віднесли до колекції Visionaries, присвяченої сучасним винахідникам і творцям. Смартфон назвали iPhone 13 Pro Electro Limited Edition.
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Ілон Маск Edition
- Смартфон має титановий корпус з чорним PVD-покриттям.
- Центральна металева частина iPhone 13 Pro Electro Limited Edition зроблена з кузова електромобіля Tesla Model 3.
- Гравіювання на алюмінієвій панелі зображує портрет Маска, контур електромобіля і логотип Tesla.
- Також є вставка з мідного сплаву з логотипом Caviar.
- Крім смартфона, був представлений настільний бюст засновника Tesla Motors, зроблений з переплавлених кузовних деталей електромобіля.
iPhone 13 Pro Electro Limited Edition: відео
Смартфони та бюсти з автомобіля Tesla – це новий рівень для нас. На мій погляд, ці новинки уособлюють Ілона Маска і тому принесуть своїм власникам успіх і креативність цієї видатної людини,
– каже засновник Caviar.
Ціна
- Бюст Маска продають за 3220 доларів. Всього таких виготовили 27 штук.
- Смартфонів буде 99, вони пропонуються за ціною від 6760 доларів.