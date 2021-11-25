iPhone 13 Pro модифікували на честь Ілона Маска: він частково зроблений з Tesla Model 3

Компанія Caviar, відома випуском ексклюзивних смартфонів з рідкісними та ексклюзивними матеріалами, показала особливий iPhone 13 Pro з модифікованим дизайном на честь Ілона Маска. Разом з ним представили бюст засновника Tesla.

Модель віднесли до колекції Visionaries, присвяченої сучасним винахідникам і творцям. Смартфон назвали iPhone 13 Pro Electro Limited Edition.

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Ілон Маск Edition

Смартфон має титановий корпус з чорним PVD-покриттям.

Центральна металева частина iPhone 13 Pro Electro Limited Edition зроблена з кузова електромобіля Tesla Model 3.

Гравіювання на алюмінієвій панелі зображує портрет Маска, контур електромобіля і логотип Tesla.

Також є вставка з мідного сплаву з логотипом Caviar.

Крім смартфона, був представлений настільний бюст засновника Tesla Motors, зроблений з переплавлених кузовних деталей електромобіля.

iPhone 13 Pro Electro Limited Edition: відео

Смартфони та бюсти з автомобіля Tesla – це новий рівень для нас. На мій погляд, ці новинки уособлюють Ілона Маска і тому принесуть своїм власникам успіх і креативність цієї видатної людини,

– каже засновник Caviar.

Ціна

Бюст Маска продають за 3220 доларів . Всього таких виготовили 27 штук.

. Всього таких виготовили 27 штук. Смартфонів буде 99, вони пропонуються за ціною від 6760 доларів.