Модель віднесли до колекції Visionaries, присвяченої сучасним винахідникам і творцям. Смартфон назвали iPhone 13 Pro Electro Limited Edition.

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Ілон Маск Edition

Смартфон має титановий корпус з чорним PVD-покриттям.

Центральна металева частина iPhone 13 Pro Electro Limited Edition зроблена з кузова електромобіля Tesla Model 3.

Гравіювання на алюмінієвій панелі зображує портрет Маска, контур електромобіля і логотип Tesla.

Також є вставка з мідного сплаву з логотипом Caviar.

Крім смартфона, був представлений настільний бюст засновника Tesla Motors, зроблений з переплавлених кузовних деталей електромобіля.

iPhone 13 Pro Electro Limited Edition: відео

Смартфони та бюсти з автомобіля Tesla – це новий рівень для нас. На мій погляд, ці новинки уособлюють Ілона Маска і тому принесуть своїм власникам успіх і креативність цієї видатної людини,

– каже засновник Caviar.

Ціна

Бюст Маска продають за 3220 доларів . Всього таких виготовили 27 штук.

. Всього таких виготовили 27 штук. Смартфонів буде 99, вони пропонуються за ціною від 6760 доларів.

Нагадаємо, Caviar раніше анонсувала ексклюзивне видання PlayStation 5. Наразі це найбільш ексклюзивна модель приставки. Бічні панелі мають об'ємну поверхню і покриті 18-каратним золотом 750 проби (всього в Golden Rock Limited Edition близько 20 кг чистого золота), а контролери містять грановані золоті вставки бренду та рукояті, виконані з чорної крокодилячої шкіри.