Apple презентувала iPhone 13: все що відомо про новий смартфон

Найбільш очікуваний реліз осінньої презентації відбувся – Apple показала новий iPhone 13. Значних трансформацій з пристроєм не відбулося – дизайн і розміри екрану залишилися колишніми.

Що змінилося в новому iPhone 13

iPhone 13 нового покоління отримав меншу "брову" та лише 2 основні камери. Решта змін – всередині смартфона.

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Головні зміни в iPhone 13

Моделі iPhone 13 і 13 mini отримали кілька важливих візуальних та внутрішніх змін. Виріз у дисплеї став меншим на 20%, а внутрішня структура смартфонів повністю перероблена, щоб вмістити більш ємкі акумулятори.

П'ять нових кольорів корпусу:

рожевий;

синій;

"Темна ніч";

"Сяюча зірка";

та PRODUCT (RED).

Об'єктиви задньої камери розташовані по діагоналі, а не в ряд, як у iPhone 12.​



Камери iPhone 13 та 13 mini / скриншот

Чіпсет Apple A15 Bionic виконаний по 5-нм техпроцесу і включає новий шестиядерний CPU (два продуктивних і чотири енергоефективних ядра) – в Apple заявляють, що він на 50% швидше, ніж найближчий конкурент.

Графіка – на 30% потужніша від найближчого конкурента. Ще є 16-ядерний Neural Engine.



iPhone 13 та 13 mini отримали процесори Apple A 15 / скриншот

Новий чіп обробки цифрових сигналів, технології обчислювальної фотографії, а також нові сенсори (наприклад, головний датчик на 12 Мп має апертуру f/1,6 і розмір пікселя 1,7 мкм, приймає на 50% більше світла) дають нові можливості зйомки.

Ширококутний датчик – кастомний, є оптична стабілізація зрушенням матриці. Новий режим "кіноефектів" дозволяє автоматично змінювати фокус при зйомці відео, наприклад, при русі людини в кадрі або перекладі їм погляду – як у фільмах. По суті, це портретний режим в русі.

Модуль 5G тепер сумісний з великим переліком частот. До кінця року Apple буде співпрацювати з 200 операторами зв'язку в більш ніж 60 країнах світу.

iPhone 13 працюють від акумулятора довше: модель mini – на 1,5 години, ніж попереднє покоління, а "звичайний" iPhone 13 – на 2,5 години.

Ціна iPhone 13 та 13 mini



Ціни на нові iPhone 13 та 13 mini / скриншот

Вартість iPhone 13 і 13 mini не змінилася:

молодша модель стартує від 699 доларів;

старша – від 799 доларів.

Версії на 64 ГБ більше немає, зате є на 512 ГБ.