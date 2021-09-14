Що змінилося в новому iPhone 13

iPhone 13 нового покоління отримав меншу "брову" та лише 2 основні камери. Решта змін – всередині смартфона. Для покупців будуть доступні iPhone 13 та iPhone 13 mini.

Головні зміни в iPhone 13

нове супер-міцне водонепроникне скло;

на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;

"брову" зменшили на 20%;

смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;



буде доступно 5 кольорів.

більш потужний процесор A 15;



новий чіп 5G;

поліпшена камера.

Новина доповнюється...