Що змінилося в новому iPhone 13
iPhone 13 нового покоління отримав меншу "брову" та лише 2 основні камери. Решта змін – всередині смартфона. Для покупців будуть доступні iPhone 13 та iPhone 13 mini.
Головні зміни в iPhone 13
- нове супер-міцне водонепроникне скло;
- на 28% яскравіший навіть при прямому сонці дисплей;
- "брову" зменшили на 20%;
- смартфон отримає 2 розміри: iPhone 13 і iPhone 13 mini;
- буде доступно 5 кольорів.
- більш потужний процесор A 15;
- новий чіп 5G;
- поліпшена камера.
Новина доповнюється...