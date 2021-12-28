Функція шумозаглушення під час розмови дебютувала ще в iPhone 4 у 2010 році та успішно працює на всіх смартфонах Apple до iPhone 12 включно. Вона повинна була працювати і на iPhone 13, однак щось пішло не так.

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Користувач Rediit описав свою історію на форумі. Спілкуючись зі своїм другом останній постійно скаржився на сторонні шуми на фоні і припустив, що функція шумозаглушення просто вимкнена на смартфоні. Користувач поліз у налаштування, щоб активувати її та просто не знайшов потрібного перемикача "Шумозаглушення для телефону".



Користувач не знайшов потрібну функцію там де вона мала бути / Фото Reddit

Що сказали у Apple

Невдоволений користувач звернувся до Apple Store і поспілкувався зі співробітником Genius Bar, який, як з'ясувалося, навіть не знав про відсутність перемикача шумозаглушення на iPhone 13. Потім він зв'язався зі службою підтримки Apple, яка повідомила, що інженери Apple працюють над вирішенням проблеми.

Інший користувач зазначив, що ця проблема притаманна iPhone 13, починаючи з найперших випусків iOS 15. За його словами, вона також створює проблеми з луною в CarPlay при голосових дзвінках з iPhone 13. Цей користувач заявив, що неодноразово скаржився на проблему співробітникам Apple, які Своєю чергою, відповідали, що це відома проблема і компанія працює над її усуненням, але не називали навіть приблизні терміни випуску виправлення.

Цікаво! Аналогічна тема також неодноразово порушувалася на форумі техпідтримки Apple. Дивно, що через два великі оновлення iOS 15 компанія Apple досі не виправила цієї проблеми.