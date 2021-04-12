iPhone 13 отримає підекранний сканер відбитків пальців

Компанія Apple таки розробила та вже затвердила фірмову технологію підекранного сканера відбитків пальців. Першими смартфонами, що отримають цю технологію, будуть моделі лінійки iPhone 13.

Як стверджують джерела, нове покоління iPhone пропонуватиме користувачам кілька способів розпізнавання: Face ID та за відбитками пальців.

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Нагадаємо, усі моделі iPhone, починаючи із iPhone X, для розпізнавання особи використовують лише технологію Face ID.

У часи пандемії це істотно ускладнює життя власникам смартфонів Apple, адже, щоб розблокувати iPhone потрібно зняти маску. Не дивно, що виробник вирішив створити і альтернативні варіанти.

Що відомо про iPhone 13

Ще один цікавий факт, на який вказують джерела, iPhone 13 Pro Max отримає корпус без будь-яких портів і отворів, тобто смартфон буде заряджатися тільки через бездротову зарядку.

Крім того, розмір вирізу у верхній частині екрану на всіх смартфонах лінійки iPhone 13 значно зменшиться.

Усі смартфони лінійки iPhone 13 отримають дисплеї LTPO з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 Гц, однокристальних систем Apple A15 Bionic, а також підтримку Wi-Fi 6E.

Додамо, що традиційно Apple проводить презентацію нових смартфоніх восени. Тож на iPhone 13 варто чекати у вересні цього року.