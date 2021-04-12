Як стверджують джерела, нове покоління iPhone пропонуватиме користувачам кілька способів розпізнавання: Face ID та за відбитками пальців.

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Нагадаємо, усі моделі iPhone, починаючи із iPhone X, для розпізнавання особи використовують лише технологію Face ID.

У часи пандемії це істотно ускладнює життя власникам смартфонів Apple, адже, щоб розблокувати iPhone потрібно зняти маску. Не дивно, що виробник вирішив створити і альтернативні варіанти.

Що відомо про iPhone 13

Ще один цікавий факт, на який вказують джерела, iPhone 13 Pro Max отримає корпус без будь-яких портів і отворів, тобто смартфон буде заряджатися тільки через бездротову зарядку.

Крім того, розмір вирізу у верхній частині екрану на всіх смартфонах лінійки iPhone 13 значно зменшиться.

Усі смартфони лінійки iPhone 13 отримають дисплеї LTPO з адаптивною частотою оновлення зображення до 120 Гц, однокристальних систем Apple A15 Bionic, а також підтримку Wi-Fi 6E.

Додамо, що традиційно Apple проводить презентацію нових смартфоніх восени. Тож на iPhone 13 варто чекати у вересні цього року.