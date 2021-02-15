iPhone 12s Pro: з'явилося якісне рендерне зображення
Нещодавно ми вже повідомляли, що iPhone 13 цього року чекати не варто. Натомість Apple випустить iPhone 12s Pro, що стане удосконаленою версією минулорічного флагмана iPhone 12.
Джерело:Mydrivers
Схоже, що такий сценарій є найбільш ймовірний, адже зараз в мережі з'явилися ще й якісні рендери з майбутнім iPhone 12s Pro.
Цікаво iPhone SE 3: з'явилися нові деталі щодо дизайну майбутньої новинки
Як свідчить рендер, майбутня новинка успадкує дизайн iPhone 12.
Так смартфон отримає плоску рамку по периметру корпусу, а також квадратний блок основної камери. Всі модулі камери будуть покриті загальним захисним склом, як вже повідомлялося раніше.
Так може виглядати iPhone 12s Pro / Фото Mydrivers
Що ще відомо про iPhone 12s Pro
Новий смартфон отримає частоту оновлення 120 Гц. Також смартфон отримає сканер відбитків пальців, вбудований в екран.
Якщо вірити джерелам, смартфон позбудеться зарядного роз'єму. Внизу будуть тільки отвори для мікрофона і динаміка. За чутками, Apple повністю відмовиться від провідної зарядки на користь MagSafe. Таким чином пристрій буде більш захищеними від впливу пилу і вологи.
Вже традиційно, Apple має презентувати iPhone 12s у вересні цього року.
Поділитися новиною