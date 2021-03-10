До офіційного старту продажів модель iPhone 12 mini прогнозували великий успіх. Ця модель отримала сучасний дизайн та “залізо”, при цьому все це запакували у компактний розмір. Однак продажі новинки стали абсолютно провальними.

Нагадаємо, iPhone 12 mini отримав 5,4-дюймовий дисплей, при цьому передня панель практично безрамкова з класичним вирізом вгорі, також тут передбачена підтримка мережі 5G.

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Новинка мала стати наступником iPhone SE (2020), який теж має компактний розмір, при цьому зберіг товсті рамки та кнопку "Додому", тобто виглядає не надто сучасно.

Однак, експерти кажуть, Apple обрала для iPhone 12 mini "нерозумну цінову політику". На старті продажів iPhone 12 mini коштував майже вдвічі більше, ніж iPhone SE (2020) – 700 доларів проти 400 доларів на ціннику SE-версії.

Скорочення виробництва

Це призвело до справжнього провалу у продажах. Експерти ресурсу Nikkei Asian Review кажуть, що у цьому півріччі обсяги випуску моделі можуть знизитися на 70%.

За їх даними, деякі постачальники компонентів навіть отримали від Apple пропозицію на час призупинити випуск комплектуючих для iPhone 12 mini, або переорієнтувати частину замовлень на постачання виробництва більших моделей сімейства.