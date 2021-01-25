З моменту запуску iPhone 12 минулого жовтня Apple визнала, що нові смартфони можуть створювати електромагнітні перешкоди для медичних пристроїв, таких як кардіостимулятори та дефібрилятори. Те саме стосується і зарядних пристроїв для них – MagSafe.

Джерело: MacRumors.

У документі підтримки Apple, опублікованому на сайті компанії, з'явилася інформація щодо цього питання.

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Що каже Apple

Медичні пристрої, такі як імплантовані кардіостимулятори та дефібрилятори, можуть містити датчики, які реагують на магнітне та радіовипромінювання на близькій відстані. Щоб уникнути будь-якої потенційної взаємодії з цими пристроями, тримайте iPhone й аксесуари MagSafe на безпечній відстані від медичних пристроїв (15 см при звичайному використанні та 30 см під час бездротової зарядки). Для отримання більш конкретних рекомендацій слід проконсультуватися зі своїм лікарем і виробником пристрою,

– йдеться в повідомленні Apple.

Компанія окремо додає, що як зарядний пристрій MagSafe, так і бездротовий MagSafe Duo, можуть заважати роботі медичних пристроїв, оскільки аксесуари містять магніти та радіомодулі.

Раніше в журналі Heart Rhythm Journal були опубліковані результати дослідження американських лікарів, які показали, що нові iPhone 12 можуть перешкоджати функціонуванню імплантованих медичних пристроїв, створюючи в процесі своєї роботи електромагнітні перешкоди.