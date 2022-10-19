Незадовго до анонсу в мережі з'явилися чутки, що очікувати традиційної презентації не варто. Так і сталося: компанія представила новинки без жодних віртуальних чи офлайнових заходів.

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iPad Pro

Старша модель виходить у двох варіаціях – з екраном на 11 дюймів та 12,9 дюйма. Обидва підтримують технології ProMotion, True Tone та P3 wide color.

Крім нового чипа планшет отримав підтримку Wi-Fi 6E зі швидкістю передачі даних до 2,4 гігабіта на секунду.

Apple Pencil (2-го покоління) тепер визначається на висоті до 12 міліметрів над дисплеєм, що дозволяє користувачам краще "прицілюватися" перед тим, як зробити ту чи іншу дію.

Набір камер залишився колишнім, проте з'явилася можливість відеозйомки у форматі ProRes.



Нові iPad Pro / Фото Apple

Нові iPad Pro доступні у двох кольорах: сріблястому і сірому за ціною від 799 доларів за 11-дюймову модель і від 1099 доларів за 12,9-дюймову.

Продажі стартують 26 жовтня.

Базові iPad

iPad 10-го покоління тепер виконаний у дизайні iPad Air. Планшет отримав дисплей на 10,9 дюйма роздільною здатністю 2360×1640 пікселів. Максимальна яскравість – 500 нітів.

Всередині – чип A14 Bionic.

Новинка вперше для базового iPad підтримує мережі 5G і Wi-Fi 6 і використовує USB-C для зарядки, синхронізації та підключення аксесуарів.

Сканер відбитка перемістили в кнопку живлення за аналогією з актуальними iPad Air і iPad mini.

Фронтальна камера (12 Мп з підтримкою Center Stage) уперше для лінійки iPad переїхала з верхньої на бічну рамку дисплея для зручнішого використання в альбомній орієнтації під час відеодзвінків.



Нові iPad від Apple / Фото Apple

Уперше для базового iPad буде доступна клавіатура з тачпадом Magic Keyboard Folio.

Новий iPad продаватимуть у чотирьох кольорах: сріблястому, жовтому, рожевому і блакитному.

Ціна – від 449 доларів. Продажі стартують 26 жовтня.