iOS vs Android: у Rakuten Viber розповіли, які смартфони популярні серед українців

19 листопада 2021 , 18:30
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Джерело:

24 канал

Згідно з дослідженням Kantar CMeter, на 97% смартфонів в Україні встановлено мобільний додаток Viber. Компанія проаналізувала, на яких пристроях мешканці країни частіше за все користувались додатком у жовтні 2021 року.

Виявилось, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%). У смартфонів Apple в Україні "бронза" – пристроями на базі iOS в листопаді користувались 16,4% користувачів Viber.

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Тож рейтинг брендів, які обирають українці виглядає так:

  1. Samsung
  2. Redmi
  3. Apple
  4. Xiaomi
  5. Huawei
  6. ZTE
  7. Tecno
  8. POCO
  9. Lenovo
  10. Oppo


Рейтинг найпопулярніших брендів / Фото Rakuten Viber

Найпопулярніші моделі смартфонів

Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці смартфон Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.

Десятка найпопулярніших девайсів має такий вигляд:

  1. Redmi Note 7
  2. Apple iPhone 11
  3. Apple iPhone 7
  4. Redmi Note 9
  5. Redmi 9
  6. Redmi 9A
  7. Redmi 6A
  8. Redmi 7A
  9. Redmi Note 8 Pro
  10. Redmi Note 8T


Рейтинг найпопулярніших моделей смартфонів / Фото Rakuten Viber

Важливо! У Viber наголошують, що дані цього дослідження були отримані завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber та містять лише назви брендів та моделі смартфонів. Особисте листування та голосові дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням. Ані компанія Rakuten Viber, ані стороні компанії не мають доступу до цих даних.
Автор: Михайло Года