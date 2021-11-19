Виявилось, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%). У смартфонів Apple в Україні "бронза" – пристроями на базі iOS в листопаді користувались 16,4% користувачів Viber.

Цікаво Який месенджер найпопулярніший в Україні: результати опитування

Тож рейтинг брендів, які обирають українці виглядає так:

Samsung Redmi Apple Xiaomi Huawei ZTE Tecno POCO Lenovo Oppo



Рейтинг найпопулярніших брендів / Фото Rakuten Viber

Найпопулярніші моделі смартфонів

Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці смартфон Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.

Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.

Десятка найпопулярніших девайсів має такий вигляд:

Redmi Note 7 Apple iPhone 11 Apple iPhone 7 Redmi Note 9 Redmi 9 Redmi 9A Redmi 6A Redmi 7A Redmi Note 8 Pro Redmi Note 8T



Рейтинг найпопулярніших моделей смартфонів / Фото Rakuten Viber

Важливо! У Viber наголошують, що дані цього дослідження були отримані завдяки внутрішнім інструментам Rakuten Viber та містять лише назви брендів та моделі смартфонів. Особисте листування та голосові дзвінки у Viber захищені наскрізним шифруванням. Ані компанія Rakuten Viber, ані стороні компанії не мають доступу до цих даних.