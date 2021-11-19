Виявилось, що більшість українців обирають смартфони на базі Android. На першому місці – Samsung (25,2%), на другому – Redmi (17,7%), четверте місце займає Xiaomi (14,33%), п’яте – Huawei (7,7%). У смартфонів Apple в Україні "бронза" – пристроями на базі iOS в листопаді користувались 16,4% користувачів Viber.
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Тож рейтинг брендів, які обирають українці виглядає так:
- Samsung
- Redmi
- Apple
- Xiaomi
- Huawei
- ZTE
- Tecno
- POCO
- Lenovo
- Oppo
Рейтинг найпопулярніших брендів / Фото Rakuten Viber
Найпопулярніші моделі смартфонів
Якщо ж говорити про популярні моделі смартфонів, то на першому місці смартфон Redmi Note 7. На другому та третьому місці розташувалися Apple iPhone 11 та Apple iPhone 7 відповідно.
Зазначимо, що серед смартфонів з першої десятки було мало моделей 2020-2021 років випуску – лише Redmi Note 9, Redmi 9 та Redmi 9A, які з’явилися на ринку минулого року.
Десятка найпопулярніших девайсів має такий вигляд:
- Redmi Note 7
- Apple iPhone 11
- Apple iPhone 7
- Redmi Note 9
- Redmi 9
- Redmi 9A
- Redmi 6A
- Redmi 7A
- Redmi Note 8 Pro
- Redmi Note 8T
Рейтинг найпопулярніших моделей смартфонів / Фото Rakuten Viber