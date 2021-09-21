Деякі користувачі вже отримали відповідні сповіщення на свої смартфони. Цього разу якихось революційних оновлень чекати не варто. Однак є й досить цікаві.
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iOS 15: що нового
У цій версії оновлення отримали більшість сервісів та додатків компанії – Годинник, Карти, Погода, Пошта, FaceTime, Safari, Камера, Локатор, Центр сповіщень і самі сповіщення та багато інших. Оновлення стосуються як дизайну, так і функцій.
Короткий огляд нових функцій iOS 15
- Додаток для перегляду фото тепер може відображати EXIF-дані після свайпу вверх. Це різноманітна інформація про камеру, формат фото, роздільну здатність, розмір, ISO, фокусну відстань, діафрагму і витримку.
- В Замітках з'явилась можливість спільної роботи.
- В Нагадуваннях додали теги для впорядкування.
- Для Погоди оновили дизайн, він тепер більш інформативний.
- У Пошті з'явилось нове налаштування "Захист дій", яке дозволить приховати IP-адресу та інші дані, щоб захистити власну конфіденційність дій.
- У додатку Здоров'я тепер можна ділитись даними про ваш стан з рідними, щоб вони були в курсі і могли вчасно зреагувати на зміни.
- Оновили інтерфейс Налаштувань.
- Safari також отримав зміни в інтерфейсі. Рядок адреси і основні елементи управління перемістили в плаваюче віконце внизу. Переміщення між вкладками здійснюється свайпами по віконцю.
- У Повідомленнях додана функція "Відправлено вам". З її допомогою контент, яким з вами поділилися в iMessage, буде відображатися в інших ваших додатках – Музиці, Фото, Safari та інших.
- Центр управління отримав нову кнопку "Не турбувати", яка дозволяє вибрати один з визначених заздалегідь алгоритмів дій: Робота, Особистий час чи Сон.
- Сповіщення оновились в плані дизайну та інформативності, а також отримали нові засоби взаємодії.
- FaceTime отримав функції ізоляції голосу від сторонніх шумів, просторовий звук, портретний режим з розмиванням фону, посилання для приєднання до конференції, Крім того, тепер додатком можна користуватись не лише на пристроях Apple, а й на Android чи Windows, навіть через браузер.
- Камера навчилась розпізнавати текст. Навівши камеру на який-небудь напис, ви зможете скопіювати його просто з екрану і вставити у інший додаток.
- Та інше.
Які смартфони зможуть отримати iOS 15:
- iPhone 6s і 6s Plus;
- iPhone SE (1-го покоління);
- iPhone 7 і 7 Plus;
- iPhone 8 і 8 Plus;
- iPhone X;
- iPhone XS та XS Max;
- iPhone XR;
- iPhone 11;
- iPhone 11 Pro та 11 Pro Max;
- iPhone 12 mini та iPhone 12;
- iPhone 12 Pro та iPhone 12 Pro Max;
- iPhone SE (2-го покоління);
Нові функції отримають не всі
Варто зазначити, що далеко не всі нововведення, реалізовані в цьому апдейті, будуть доступні власникам старих смартфонів. Деякі можливості з'явилися тільки на пристроях з A12 Bionic або новішим процесором. Це моделі починаючи з XS, XS Max і XR. Ймовірно це пов'язано з відсутністю у старших поколіннях процесорів нейронного чипа нового покоління, який обробляє дані великого обсягу, не звертаючись до Інтернету.
Можливості iOS 15, які є тільки на відносно нових моделях iPhone:
- Нові функції для роботи зі звуком у FaceTime та портретний режим.
- Інтерактивна 3D-карта планети в Картах.
- Розпізнавання тексту на фотографіях з подальшим копіюванням і вставкою.
- Автономна робота Siri на смартфоні без з'єднання з Інтернетом.
- Наближення або віддалення об'єкта при зйомці відео свайпом вгору або вниз.
- Додавання ключів від будинку або автомобіля у Wallet.
- Голосове введення на клавіатурі без з'єднання з Інтернетом.
- Анімований фон в додатку Погода з точним позиціонуванням сонця і хмар.
iOS 15: дата виходу в Україні
Для деяких користувачів нова ОС вже доступна для завантаження з 20 вересня. Якщо ви не отримали сповіщення, перевірте наявність оновлення вручну в налаштуваннях вашого пристрою.