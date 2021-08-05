iOS 15 дозволить автоматично видаляти відблиски з фотографій

Apple анонсувала iOS 15 у червні. Зараз компанія допрацьовує операційну систему, яку офіційно представить у вересні. В ній з'явиться нова можливість для камер iPhone.

Про нову функцію компанія самостійно не оголошувала. Її помітили користувачі мережі в останній тестовій збірці операційної системи.

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Що відомо

На форумі Reddit користувач описав ситуацію з фотографією, яку зробив на свій iPhone. На фотографії він виявив невеликий зелений відблиск. Проте коли знову повернувся до знімка через кілька годин, відблиска уже не було.

Таким чином смартфон, на якому встановлена бетаверсія нової iOS 15, автоматично прибрав пляму. При цьому в галереї також зберігся й початковий знімок, на якому відблиск все ще є.

Фото, зроблене користувачем Reddit в оригінальному вигляді і після обробки системою iPhone – зліва зникає невелика зелена пляма / Фото u/Doubleluckstur

Виявилось, що такий ефект помітив не лише автор треду на Reddit, а й інші користувачі. Смартфони дійсно здійснюють автоматичну постобробку в фоновому режимі. Особливість помітили на різних моделях.

iPhone XS,

iPhone 11,

iPhone 12.

Проблема з зеленими відблисками на iPhone не нова. Вони іноді з'являються на вечірніх та нічних фотографіях, зробленими камерами Apple. Схоже, компанія нарешті вирішила взятись на вирішення цього питання.