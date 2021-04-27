Що нового в iOS 14.5: Apple випустила велике оновлення операційної системи

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 14.5. Відтак, користувачі iPhone отримують низку цікавих опцій, зокрема, можливість розблокувати смартфон, перебуваючи у масці.
Також оновлення принесе нові параметри конфіденційності. Щоправда, функція розблокування у масці буде доступною лише у користувачів є смарт-годинник Apple Watch Series 3.
До теми В оновленні iOS 15 на користувачів чекає низка важливих функцій
Що нового в iOS 14.5
Ще одним важливим нововведенням стане опція, при якій користувачі зможуть контролювати, які програми будуть відстежувати їхні дії в додатках та на сайтах.
В оновленні iOS 14.5 з'явилась підтримка недавно випущених трекерів Apple AirTag, що дає змогу відстежувати їх в додатку Find My.
Що нового в iOS 14.5 / Скриншот
При цьому на iPhone 11 і iPhone 12 є функція точного пошуку, яка використовує переваги чіпа U1 для забезпечення візуальної, звукової і тактильного зворотного зв'язку.
Оновлення також покращує додаток "Карти" і дає змогу ділитися ймовірним часом прибуття при русі на велосипеді або пішки, а не тільки на автомобілі.
Поліпшено деякі функції голосового помічника Siri, оновлено додаток "Подкасти". Також додали підтримку бездротових ігрових контролерів Xbox Series X | S і Sony PlayStation 5 DualSense.
Оновлення вже доступне для всіх користувачів iPhone.