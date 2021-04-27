Що нового в iOS 14.5: Apple випустила велике оновлення операційної системи

Компанія Apple випустила оновлення операційної системи iOS 14.5. Відтак, користувачі iPhone отримують низку цікавих опцій, зокрема, можливість розблокувати смартфон, перебуваючи у масці.

Також оновлення принесе нові параметри конфіденційності. Щоправда, функція розблокування у масці буде доступною лише у користувачів є смарт-годинник Apple Watch Series 3.

До теми В оновленні iOS 15 на користувачів чекає низка важливих функцій

Що нового в iOS 14.5

Ще одним важливим нововведенням стане опція, при якій користувачі зможуть контролювати, які програми будуть відстежувати їхні дії в додатках та на сайтах.

В оновленні iOS 14.5 з'явилась ​​підтримка недавно випущених трекерів Apple AirTag, що дає змогу відстежувати їх в додатку Find My.

Що нового в iOS 14.5 / Скриншот

При цьому на iPhone 11 і iPhone 12 є функція точного пошуку, яка використовує переваги чіпа U1 для забезпечення візуальної, звукової і тактильного зворотного зв'язку.

Оновлення також покращує додаток "Карти" і дає змогу ділитися ймовірним часом прибуття при русі на велосипеді або пішки, а не тільки на автомобілі.

Поліпшено деякі функції голосового помічника Siri, оновлено додаток "Подкасти". Також додали підтримку бездротових ігрових контролерів Xbox Series X | S і Sony PlayStation 5 DualSense.

Оновлення вже доступне для всіх користувачів iPhone.