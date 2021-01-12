Компанія Apple почала поширення iOS 12.5.1. Вона вже доступна на старих iPhone і iPad, які не підтримують установку iOS 14. Оновлення виправляє помилки у повідомленнях про контакти з зараженими коронавірусною інфекцією.

У грудні минулого року Apple випустила оновлення для старих пристроїв iOS 12.5 разом з iOS 14, призначене для більш актуальної продукції компанії. Головне нововведення цієї версії полягало у появі системи повідомлень, що повідомляє про контактах з людьми, які здали позитивний тест на коронавірус, повідомляє 24 канал.

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Проблеми оновлення iOS 12.5

Виявилося, що в оновленні міститься помилка, через яку у повідомленнях про контакти з зараженими коронавірусом людьми некоректно відображалася мова профілю. В оновленні iOS 12.5.1 ця проблема була вирішена, і тепер воно доступне всім користувачам сумісних пристроїв, повідомляє MacRumors.

Нова функція виявлення контактів з інфікованими людьми доступна у великій кількості країн. Для встановлення iOS 12.5.1 необхідно у налаштуваннях сумісного пристрою вибрати розділ "Оновлення ПЗ" і перевірити його наявність.

Оновлення призначене для наступних ґаджетів Apple:

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus;

iPad mini 2;

iPad mini 3;

iPad Air;

iPod touch 6.

Очевидно, для поширення iOS 12.5.1 на всі згадані моделі пристроїв Apple буде потрібно якийсь час. Це означає, що в даний момент оновлення може бути доступно не всім користувачам.