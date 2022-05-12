I/O 2022: Google неочікувано представила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Google вирішила не чекати зливів та одкровень від інсайдерів і сама розкрила свої майбутні новинки разом із їх дизайном та деякими характеристиками. Зокрема, показали нові Pixel 7 та 7 Pro.

Такої ранньої демонстрації глядачі явно не очікували. Торік, наприклад, компанія дуже довго тягнула з анонсом Pixel 6 та 6 Pro, показавши їх практично перед самою презентацією восени. Тому він встиг "обрости" величезною кількістю чуток та зливів інформації.

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Смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro

Про майбутні новинки сказали небагато. Нові Pixel 7 і Pixel 7 Pro збережуть впізнаваний дизайн попереднього покоління, але все ж будуть візуально відрізнятися.

Блок камер, представлений горизонтальною смугою, що підіймається над корпусом, отримав новий колірний акцент. Якщо раніше камери чорного кольору розташовувались на такому ж чорному фоні, зливаючись в одні лінію, то тепер вони будуть пофарбовані в колір бічних рамок – як правило це світліші відтінки, ніж ті, які мають самі датчики.



Задня панель Pixel 7 отримала зміни в кольорах / Фото Google

У базової моделі камер буде дві, а Pro-версія отримає три модулі. Конкретних даних про те, які це будуть датчики та скільки мегапікселів вони матимуть, поки не надають.

Смартфони будуть побудовані на базі нового покоління фірмового процесора Tensor. Перша його версія дебютувала торік. За запевненням Google, це відкриє ще більше можливостей, пов'язаних з фото, розпізнаванням мови та іншими функціями.

Детальний огляд дизайну задньої панелі смартфона Pixel 7: відео

Детальний огляд дизайну Pixel 7 Pro: відео

Крім цього, Google назвала кольори новинок:

Pixel 7 вийде в чорному, білому і жовтому.

Pixel 7 Pro – в чорному, білому і зеленому.

Pixel 7 і Pixel 7 Pro вийдуть цієї осені й традиційно будуть першими смартфонами на новій версії Android з номером 13.