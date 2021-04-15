Інженери за допомогою камер та ШІ навчать екзоскелети ходити самостійно

Команди інженерів по всьому світу зайняті розробкою екзоскелетів, які допомагають людині виконувати різноманітні завдання – ходити або переносити важкі предмети. Однак такі пристрої часто залежать від ручного управління при переході від одного типу операцій до іншого: якщо потрібно сісти, або підійматися сходами.

Замість того щоб кожного разу користуватися джойстиком або кнопками, канадські фахівці думають, як зробити екзоскелет автономним.

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На допомогу приходить ШІ та камери

Інженери з Університету Ватерлоо експериментують з новим підходом – оснащенням екзоскелета камерами, які забезпечують машину візуальними даними, що дозволяють діяти автономно. Програма ШІ аналізує ці дані, розпізнаючи сходи, двері та інші особливості ландшафту.

Для цього дослідники використовують проєкт ExoNet, першу базу даних зображень з носимих камер з високою роздільною здатністю. Ці знімки слугують для тренування алгоритмів глибокого навчання. Їх згорткові нейронні мережі можуть автоматично розпізнавати різне середовище з точністю 73%, попри велику варіативність поверхонь і об'єктів.

Робо-екзоскелет: дивіться відео

Надалі інженери збираються зайнятися підвищенням точності аналізу навколишнього середовища паралельно зі зниженням обчислювальних витрат і вимог до зберігання даних. Це важливо для автономного функціонування роботизованих екзоскелетів в реальних умовах. У результаті екзоскелет повинен стати як робомобіль – виконувати завдання без втручання людини.

Безпека користувача найважливіше, особливо беручи до уваги те, що ми працюємо з людьми з руховими обмеженнями. Користувач екзоскелета завжди матиме можливість взяти керування на себе, якщо класифікаційний алгоритм або контролер візьмуть невірне рішення,

– сказав Брокослав Ласчовскі, робототехніки з проекту ExoNet

У цьому році стартап Sarcos Robotics планує почати серійне виробництво екзоскелета для промислових і оборонних підприємств. Пристрій з автономним живленням Guardian XO має коефіцієнт посилення 20 до 1. Іншими словами, 90-кілограмовий вантаж в такому екзоскелете відчувається як підняття 4,5 кг.