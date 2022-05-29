Tesla запустила підрозділ Advanced Battery Research у рамках партнерства з лабораторією Джеффа Дана, який вважається одним із творців літій-іонних батарей у 2016 році. Перед групою інженерів на чолі з Даном було поставлено завдання створити кращі елементи живлення для електромобілів. З того моменту вони спроектували кілька конструкцій та зареєстрували низку патентів для Tesla, а тепер почали ділитися подробицями про свої проекти.

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Батареї нового типу

У новій статті описується хімічний склад батареї NMC532 на основі нікелю, яка конкуруватиме з LFP-акумуляторами. Розробники впевнені, що нова батарея перевершить літій-іонні елементи живлення і запропонує більшу щільність енергії, ніж літій-залізо-фосфатна комбінація. Технічно це означає, що Tesla, якщо прототипи батареї підтвердять всі інженерні розрахунки, зможе виробляти електрокари зі значно більшим запасом ходу, але з компактнішою, а головне дешевшою батареєю.

Комірки NMC532, виготовлені з графіту, достатнього для зарядки до 3,80 В, мають щільність енергії, що перевищує щільність енергії LFP-осередків, та термін служби, який значно перевищує термін служби клітинок LFP при температурах 40, 55 та 70 градусів Цельсія,

– повідомили інженери в інструкції до статті.

Одне з головних нововведень цієї батареї є електроліт на базі LiFSI. Цей елемент підвищує ефективність та стабільність нового акумулятора до рекордних показників. Батарея, описана у статті, може прослужити близько 100 років, якщо температура довкілля буде близько 25°C. Більш конкретні специфікації поки що не розкриваються – найближчим часом вчені продовжать працювати над конструкцією, після чого перейдуть до тестування прототипів.

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У квітні цього року аналітики з'ясували, що Tesla у стислий термін переводить свої електромобілі на літій-залізо-фосфатні батареї. За даними порталу Electreck, зараз виробник випускає вже до 50% нових моделей із цими акумуляторами замість літій-іонних елементів живлення. Таким чином, Tesla знижує власну залежність від кобальту – дорогого елемента, необхідного для виготовлення популярних батарей, вартість якого лише за останній рік зросла в 5 разів.