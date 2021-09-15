Інженери створили світлодіод з найдовшим у світі терміном експлуатації

Вчені з Китаю розробили архітектуру перовськітного світлодіода з червоним випромінюванням (PeLED). Нова архітектура дозволяє мінімізувати втрати оптичної енергії, значно збільшити ефективність і тривалість терміну служби світлодіодів. Модифікація вже світить майже в 2,5 рази яскравіше, а період її роботи довше аналогів в 1,75 рази.

Особливістю застосованої архітектури у тому, що з її допомогою можна створювати високопродуктивні світлодіоди – ергономічні, з високою яскравістю і тривалістю роботи – для освітлювальних приладів, дисплеїв телевізорів, комп'ютерів, планшетів, смартфонів та інших електронних пристроїв.

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Світлодіоди – це напівпровідникові прилади, що створюють оптичне випромінювання при пропущенні через них електричного струму. Перовськітні світлодіоди (PeLED) – багатообіцяючі пристрої для застосування в приладах освітлення та дисплеях наступного покоління. Їх перспективні характеристики – технологічність і економічність виробництва, високий квантовий вихід фотолюмінесценції і особлива яскравість, екологічність.

Водночас широке практичне застосування перовськітних світлодіодів затримується проблемою недостатньо тривалої стабільності. Через підвищення температури, викликаного джоулевим нагріванням, та інших причин період безперервної продуктивної роботи PeLED обмежується годинами і навіть хвилинами.

Нові перовськітні світлодіоди все змінюють

Вчені з Китаю розробили архітектуру перовськітних світлодіодів з червоним випромінюванням та експериментально встановили, що пікова квантова ефективність (співвідношення вкладеної та виведеної енергії) світлодіодів з новою архітектурою – 21,2 відсотка – вище, ніж у світлодіода з плоскою поверхнею. При однаковій напрузі струму модифікований світлодіод світить майже в 2,5 рази яскравіше, а тривалість періоду його продуктивної роботи в 1,75 рази більша.

Спосіб отримання цих світлодіодних пристроїв відрізняється простотою та ефективністю, а самі світлодіоди мають більші для цього класу пристроїв розміри (100 і 400 мм) та мають значну пікову квантову ефективність – 9,2 і 6,1 відсотків відповідно.