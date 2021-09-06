Інженери створили роботизоване орігамі-щупальце, яке керується магнітним полем

Американські інженери розробили робощупальце, побудоване на основі орігамі-візерунків і кероване без проводів за допомогою магнітного поля. Кожен його сегмент складається з намагніченої певним чином пластини і орігамі-кільця, яке може розширюватися та згинатися.

Класичні роботизовані маніпулятори – це комбінація з декількох сегментів і декількох актуаторів, таких як електромотори або гідравлічні приводи. Вони здатні самостійно керувати своїм рухом, причому, як правило, мають велику силу.

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На практиці майже завжди застосовують маніпулятори такого типу, але в дослідженнях інженери часто використовують інший підхід, при якому маніпулятор являє собою пасивну конструкцію, а приводять її в рух зовнішні стимули, такі як магнітне поле або нагрівання.

Найчастіше цей підхід застосовують у розробці зовсім невеликих медичних приладів і роботів, що працюють всередині тіла, оскільки поки для них немає достатньо мініатюрних і при цьому ефективних компонентів.

Орігамі-щупальце, яке керується магнітним полем

Наприклад, є магнітні мікророботи, які вміють захоплювати об'єкти і переміщати їх у потрібну точку без будь-якої власної електроніки.

У відносно великих роботах і маніпуляторах управління рухом зовнішніми стимулами намагаються використовувати набагато рідше. Одну з таких розробок представила команда інженерів з Університету штату Огайо і Технологічного інституту Джорджії під керівництвом Жуйке Чжао.

Крім використання магнітного керування маніпулятор примітний і тим, що складається зі складних сегментів, виконаних в техніці орігамі.

Автори використовували певний візерунок орігамі, який, до речі, не вперше використовується в робототехніці – патерн Креслінга, який був вперше описаний Біруте Креслінгом. Як правило, його застосовують в циліндричній конструкції, де циліндр складається з двох змінних трикутників, розташованих під кутом до осі циліндра.

Орігамі конструкція на базі патерна Креслінга – дивіться відео:

Як працює орігамі-щупальце

Головна особливість патерну, через яку його все частіше використовують інженери, полягає у тому, що він пов'язує між собою обертальний і поступальний рух.

Створений авторами нової роботи маніпулятор складається з сегментів, які своєю чергою утворені патерном Креслінга.

Сам циліндричний патерн зібраний з паперу або поліпропілену (інженери зібрали прототипи з різних матеріалів).

З торців він закритий пластиною з силіконового еластомеру з магнітними включеннями зі сплаву неодиму, заліза і бору.

Кожну пластину автори намагнічували окремо, задаючи певний напрям намагніченості.

Завдяки такій структурі інженери змогли використовувати для управління зовнішнє магнітне поле: при його створенні пластини прагнуть орієнтуватися так, щоб їх власна намагніченість збігалася з напрямком поля.

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Комбінуючи в одному маніпуляторі пластини з різною намагніченістю, а також керуючи характеристиками зовнішнього поля, інженери домоглися різниці у поведінці прототипів, а також управління рухом окремих сегментів.

За допомогою одного з них вони навіть змогли захопити невеликий предмет, обхопивши його навколо.

Орігамі–щупальце в роботі – дивіться відео: