Природа часто надихає вчених на нові відкриття та розробки. Однією з таких вдалих моделей мініатюрних роботів є сарана. Але і таргани виявилися прекрасними зразками: вони швидкі, спритні та мають досить міцний панцир. Проте, їх все одно легко розчавити.

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Робот-тарган

Новий мініатюрний робот-тарган важить менше однієї десятої грама і здатний "вижити", коли на нього настає людина масою приблизно в 60 кілограмів. Це відрізняє його від більшості подібних розробок.

На вигляд творіння інженерів схоже на прямокутний шматок металу. Частково так і є: секрет стійкості робота до навантажень — в простоті його конструкції. Він зроблений з тонкого листа полівінілідендифториду – п'єзоелектричного матеріалу, який здатний розширюватися і стискатися під впливом змінного струму. Завдяки цьому стисненню-розширенню, а також передній нозі й еластичному полімерному шару робот і пересувається, згинаючись і штовхаючи самого себе вперед зі швидкістю 20 сантиметрів в секунду.

Демонстрація роботи нового робота: відео

Він також здатний підійматися по пологих схилах, долати перешкоди з невеликих труб і навіть нести вантажі, вага яких у шість разів перевищує його власний, наприклад арахіс.

Поки пристрій прив'язаний до джерела живлення, але в майбутньому, згідно з планом, він буде працювати від крихітної батареї.

На думку інженерів, такі роботи можуть бути корисні при дослідженні малодоступних об'єктів – місць катастроф, обвалів, стихійних лих.