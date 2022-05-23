Інженери створили повну протилежність сонячній панелі – нічну батарею

Людство постійно шукає шляхи подолання залежності від викопних енергоносіїв – вугілля, нафти та газу. Ми маємо сонячні батареї, які перетворюють світло зірки в енергію. Однак як бути уночі? Вчені пропонують нічну батарею.

Над новим пристроєм працювала команда з Університету Нового Південного Уельсу. Група вчених сконструювала діючий прототип "нічної батареї", яка в технічному плані є повною протилежністю сонячних панелей.

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Як це працює

Технологія, концепція котрої з'явилася ще в 2014 році, отримала назву "терморадіаціонного діода".

У ній використовується той же самий принцип PN-переходу в напівпровідниках, але він працює в зворотному напрямку.

Вона заснована на тому, що весь простір навколо нас пронизаний потоками енергії в різній формі, які можна перехопити.

Наприклад, коли протягом дня сонячне світло опромінює поверхню Землі, воно не тільки бомбардує її фотонами, але й нагріває.

Уночі це надмірне тепло спрямовується в бік холодного космосу, що породжує інфрачервоне випромінювання від поверхні планети.

Виходить, що ми можемо збирати енергію нашої зірки як удень, так і вночі, за допомогою акумуляторів різних типів.



Ілюстрація різниць температур. Тепловізійна камера показує кількість тепла, що випромінюється з гавані Сіднея і його околиць назад в атмосферу вночі / Фото з сайту UNSW

Терморадіаційний діод побудований на основі деталей від сонячної панелі й окулярів нічного бачення. Він може перехоплювати інфрачервоне випромінювання від будь-якого джерела, але його ефективність безпосередньо залежить від різниці температур джерела і діода.

Ця ефективність поки не надто висока: при різниці температур в 12,5 градуса за Цельсієм щільність електричної потужності склала лише 1,8 відсотка від потужності самого випромінювання.

Однак розрахунки показують, що потужність такої батареї цілком можна підвищити – вона може доходити до 10 відсотків від параметрів сонячної панелі, що працює в тій же місцевості та при тій же погоді.

Що ще важливіше, джерелом інфрачервоного випромінювання може бути будь-який нагрітий об'єкт – наприклад, двигун машини або гаряча стіна виробничого цеху. Навіть людське тіло випромінює тепло, причому часто даремно, тому можна сконструювати спеціальний одяг, який буде збирати цю енергію і заряджати невеликі ґаджети.