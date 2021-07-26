Інженери Arm представили пластиковий чіп для електроніки замість кремнієвого

Arm Holdings та PragmatIC Semiconductor представили перший 32-бітний комп'ютерний чіп, який використовує пластик замість кремнію у ролі основного матеріалу. Новий підхід спростить виробництво просунутої електроніки – пластик значно м'якший від кремнію, тому може бути легко інтегрований у складні й гнучкі пристрої.

Ще одна значна перевага такого чіпа – енергоефективність. Мікросхема споживає всього 21 міліватт енергії в годину. Автори проєкту описали свою технологію як "найскладнішу гнучку інтегральну схему, побудовану на металооксидних TFT".

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Роль кремнію у мікросхемах

TFT – це тонкоплівкові транзистори, які можуть бути встановлені на гнучкі поверхні.

Кремній виступає у ролі головного матеріалу при виробництві напівпровідникових мікросхем з кількох причин.

В першу чергу це пов'язано з тим, що кремній – другий за поширеністю елемент на планеті, а отже він дешевий і легко видобувається у великих кількостях.

Крім того він одночасно підходить для роботи у вигляді провідника й ізолятора енергії – в залежності від того, що необхідно інженерам.

Однак окрім переваг у кремнію є низка критичних недоліків.

Головна проблема – кремній жорсткий і крихкий, тому не підходить для виробництва повністю гнучких і здатних до скручування пристроїв, наприклад, при виробництві розумного одягу.

Як пластикові чіпи розширюють можливості конструювання електроніки

Нова мікросхема PlasticARM позбавлена ​​недоліків, які переймають кремнієві чипи. Британським інженерам вдалося запустити найпростіші комп'ютерні процеси на чіпі, підкладка якого не містить ні грама кремнію.

Мікропроцесор побудований на базі чіпа ARM Cortex-MO+, що підтримує архітектуру ARMv6-M. Він поставляється з 18 тисячами логічних вентилів і володіє як внутрішньою пам'яттю, так і контролером живлення.

У ході серії випробувань інженери підтвердили, що PlasticARM здатний самостійно запускати програми зі своєї внутрішньої пам'яті. Майбутні версії такої мікросхеми можуть бути масштабовані до 100 тисяч логічних вентилів.

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Розробники також відзначили, що нова мікросхема за потужністю обчислень помітно поступається класичним процесорам з кремнію, але цей недолік компенсується нестандартними сценаріями застосування.

Через низьку вартість пластикові чіпи можуть бути використані для виготовлення одноразових продуктів – наприклад, для розумних пляшок з напоями з вбудованим чіпом, який буде аналізувати свіжість вмісту. І таких варіантів застосування пластикових чіпів в торговому обороті і виробництві продуктів можуть бути тисячі.