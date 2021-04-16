Інженери скопіювали антиблікове покриття у троянд: воно підвищує ефективність сонячних панелей

Комерційне підприємство Phytonics німецького Технологічного інституту Карлсруе продемонструвало ефективне антиблікове покриття, яке може знайти широке застосування у всіх сферах людської діяльності. У випадку з сонячними панелями, наприклад, нове покриття підвищує ефективність збору енергії до 10% незалежно від кута освітленості, а коштує таке покриття копійки.

За багато мільйонів років еволюції рослини оптимально пристосувалися до взаємодії зі світлом. Це особливо важливо для рослин з квітками, запилення яких залежить від помітності забарвлення. Троянди у цьому плані вкрай характерні, демонструючи одночасно матовий, оксамитовий і насичений колір.

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Вивчення пелюсток троянд під скануючим електронним мікроскопом показало, що поверхня пелюсток щільно покрита наноструктурами ребристої форми. Ці структури направляють майже увесь падаючий спектр сонячного світла всередину клітин пелюсток, відображаючи єдиний чистий колір, що відповідає сорту квіток.

Як вчені запозичили цінний досвід у рослин

Підглянуте у троянд антиблікове покриття після семи років досліджень втілилося в антиблікову плівку Phytonics. Завдяки поєднанню мікро- та наноструктур вона відтворює епідерміс пелюсток троянди на великій площі. Плівка майже повністю пригнічує відображення для усіх довжин хвиль і кутів падіння світла. Це робить її набагато кращою від звичних аналогічних покриттів. Зокрема, як вже було згадано, плівка Phytonics збільшує потужність сонячних модулів до 10%.

Але така плівка знайде застосування не лише у сонячній енергетиці. Плакати, демонстраційні панелі, дорожні знаки, меблі, упаковка, фасади будівель і багато інших виробів і конструкції також виграють від нової розробки. Плівка забезпечує антиблікове покриття для усіх типів поверхонь будь-якої кривизни і надає їм благородний оксамитовий вигляд.

Серед іншого плівка Phytonics володіє оліофобними властивостями і має високу стійкість до впливу навколишнього середовища, наприклад, ультрафіолетового випромінювання, вологи й коливань температури. Вона створюється з використанням економічного методу рулонного друку і може застосовуватися до всіх типів матеріалів з використанням стандартних процесів ламінування. Цікаво буде побачити все це на практиці. Розробка повністю готова до впровадження у виробництво.