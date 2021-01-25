Корейські вчені з Інчхонскій національного університету зробили створили перший, за їхніми словами, повністю прозорий сонячний елемент. За словами інженерів, його можна застосувати в конструкції смартфонів для отримання додаткової енергії.

У новому дослідженні професор Джундонг Кім описує новаторський метод, який стосується шару гетеропереходу сонячної комірки. Згідно з дослідженням, завдяки комбінації напівпровідників з оксиду нікелю і діоксиду титану був створений ефективний і повністю прозорий сонячний елемент, повідомляє ScienceDirect.

Цікаво Японські фізики вирішили головну проблему OLED дисплеїв

Детально про те, як це працює

Діоксид титану (TiO2), який є ефективним напівпровідником, наразі використовується в технології сонячних батарей. Він ефективний, нетоксичний і екологічно чистий, а також в достатку є на Землі. Оксид нікелю (NiO), з іншого боку, також є напівпровідником з високими характеристиками оптичної прозорості. Поєднання цих двох елементів дозволяє створювати прозорі сонячні панелі, які є при цьому екологічними і простими у використанні.



Прозорі сонячні панелі екологічні, їх можна застосувати у мобільних телефонах

На сонячну енергію незмінно покладаються найбільші надії у питанні переходу на оновлюваних джерел енергії. Тому багато вчених працюють у цій галузі. За останні роки сонячна енергія стала більш доступною і екологічно чистої, росте і коефіцієнт перетворення ультрафіолетового випромінювання в електрику.

Однак сучасні сонячні елементи обмежені можливістю їх повсякденного використання через непрозорість. Сонячні панелі можна побачити лише на дахах, у віддалених районах і у місцях, прихованих від очей громадськості. Джундонг Кім покладає великі надії на своє дослідження – за словами вченого, унікальні властивості прозорих фотоелектричних елементів відкривають для них широкий спектр застосувань.

Повністю прозорі панелі в майбутньому вдасться використовувати у вікнах будинків і навіть у мобільних телефонах. Втім, про комерціалізацію говорити рано, оскільки ефективність перетворення енергії досліджуваних панелей склала 2,1%.