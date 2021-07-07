Інженери розробили матеріал, завдяки якому протези можуть "відчувати" об'єкти та регенеруватися

Сінгапурські дослідники розробили розумну піну, що дозволяє машинам "відчувати" найближчі об'єкти і автоматично "лікувати" пошкодження поверхні. Технологія буде вкрай корисною при створенні роботизованих рук і протезів.

Штучно «іннервована" піна AiFoam є високоеластичним полімером, створеним шляхом змішування фторополімера та добавки, що зменшує поверхневий натяг матеріалу. За даними фахівців Національного університету Сінгапуру, це дозволяє штучній "шкірі" знову відновлюватися у разі розрізів та інших пошкоджень – майже як справжній людській.

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Як вченив вдалося створити штучну шкіру з такими можливостями

Для того щоб імітувати дотик, дослідники змішали матеріал з мікроскопічними металевими частинками і додали крихітні електроди під поверхню піни.

Коли на піну натискають, частки зміщуються у полімерній матриці, при цьому змінюються їх електричні властивості. Ці зміни реєструються електродами, підключеними до комп'ютера, який потім може підказати роботизованому механізму необхідну реакцію на вплив.

Ще ж і надто, навіть простий рух пальця поблизу сенсора дозволяє виміряти зміни електричних полів і відреагувати необхідним чином. У результаті технологія дозволяє реєструвати не тільки ступінь натискання, але і його напрямок, що потенційно дозволяє створювати більш "розумних" і інтерактивних роботів.

Існує безліч способів використання такого матеріалу, особливо у робототехніці і у створенні протезів – там, де роботи повинні бути набагато розумнішими, працюючи серед людей,

– розповів провідний дослідник Бенджамін Ті.

На розробку пішло більше двох років, команда вчених розраховує, що практичне застосування розробці знайдеться протягом ще п'яти. Наприклад, вважається, що власники протезів зможуть більш "інтуїтивно" використовувати свої роботизовані руки при захопленні предметів.

За даними розробників, AiFoam є першим у своєму роді матеріалом, що об'єднує властивості регенерації і чутливості до натисків, і навіть визначення близькості об'єктів.