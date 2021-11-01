Окрім місячної станції Lunar Gateway, NASA планує побудувати базу на поверхні Місяця. Поки конкретики щодо бази немає, але деякі спеціалісти Міжнародного космічного університету (ISU), Ількірш-Ґраффенстаден, Франція, вже пропонують свої інженерні рішення. Наприклад, використати велетенський Starship HLS, який буде побудований спеціально для посадки та злету з Місяця.

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Пропозиція використання Starship HLS як місячну базу / Фото Starship1

Детальніше про проєкт

Однією з проблем побудови бази на поверхні Місяця є те, що астронавтам десь потрібно буде жити. Очевидно, що житимуть вони на кораблі, на якому й прибули на поверхню. Проте саме Starship є найзручнішим рішенням у цій категорії, адже має велетенський об'єм.

Проєкт Starship розв'язує такі проблеми: здоров'я екіпажу, соціальний добробут, безпека, зв'язок, енергія, терморегулювання, надійність конструкції та багато інших проблем,

– мовиться у дослідженні.

Проте наступний концепт уже пропонує використати Starship саме як довготривалу основну базу. Для цього космічний корабель потрібно дещо переорієнтувати – Starship мусить лягти на поверхню горизонтально. Для цієї задачі пропонують використовувати роботизовану систему MOdular RObotic Construction Autonomous System (MOROCAS).

"Покладені на лопатки" "Старшипи" будуть вкриті 5-метровим прошарком місячного реголіту, що значно збільшить рівень захисту від радіації та ударів мікрометеоритів. Після цього за роботу візьмуться астронавти, які повинні будуть встановити ізоляцію та інші необхідні елементи, щоб космічний корабель став комфортним для життя.

Таким чином багаторазовий місячний Starship "втратить крила", проте зможе служити іншим цілям – забезпечить існування форпосту людства на Місяці з герметичним об'ємом близько 2 500 кубічних метрів, що значно більше, ніж, наприклад, на МКС.

Саме ж інженерне рішення значно спростить побудову місячної бази, адже будуть використані наявні технології без необхідності використання нових неперевірених інженерних рішень.